Nhiều nước cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố ở Nga

Cơ quan đại diện ngoại giao trên khuyên công dân Hà Lan tránh những nơi đông người như trung tâm mua sắm, địa điểm diễn ra hòa nhạc trong những ngày tới và làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Lực lượng an ninh Nga tuần tra ở Moscow (Ảnh: Getty).

Trước đó, ngày 8/3, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết họ đang theo dõi thông tin rằng những kẻ cực đoan có kế hoạch tấn công nơi đông người ở Moscow, trong đó có các buổi hòa nhạc và khuyến cáo công dân Mỹ tránh xa những nơi tụ tập đông người trong 48 giờ tới. Đại sứ quán Mỹ còn kêu gọi công dân Mỹ luôn "lưu ý đến môi trường xung quanh mình" và theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để biết thông tin cập nhật. Cơ quan trên không nêu chi tiết ai hoặc điều gì gây ra mối đe dọa rõ ràng cho thủ đô Liên bang Nga, hoặc loại tấn công nào có thể sắp xảy ra.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Latvia phát thông báo kêu gọi công dân nước này ở Nga hãy "thận trọng và tránh tụ tập đông người do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Moscow trong vòng 48 giờ tiếp theo”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo không nên đi du lịch đến Nga vì lý do rủi ro và mối đe dọa khủng bố. Về phần mình, Đức kêu gọi công dân nước này và những người có hai quốc tịch trước mắt không đến Nga, đồng thời tuyên bố trên trang web của chính phủ rằng, Đại sứ quán Đức tại Moscow cùng Tổng lãnh sự quán Đức tại TP St. Petersburg sẽ đóng cửa vào ngày 8/3/2024. Cũng trong ngày 8/3, Estonia đã yêu cầu công dân của mình "cẩn thận hơn bình thường" và tránh các cuộc tụ tập nơi công cộng "do mối đe dọa khủng bố".

Trước đó, hôm 7/3, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết, họ đã phá vỡ một cuộc tấn công theo kế hoạch của một nhóm nằm trong nhánh ở Afghanistan thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào một giáo đường Do Thái ở vùng Kaluga, phía Tây Nam Moscow. Trong một tuyên bố, FSB cho biết thêm nhóm trên có tên là Wilayat Khorasan, bị cấm hoạt động ở Nga. Các thành viên của nhóm Wilayat Khorasan lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố nhằm vào cơ sở tôn giáo của người Do Thái ở Moscow.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]