Nhà ngoại giao hàng đầu bị Canada trục xuất, Ấn Độ trả đũa

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Canada Justin Trudeau trong một sự kiện. Ảnh: AP

Theo Hindustan Times, Ấn Độ ngày 19/9 triệu tập ông Cameron MacKay, Cao ủy Canada tại nước này, để thông báo về quyết định của chính phủ Ấn Độ - trục xuất "một nhà ngoại giao cấp cao Canada", nhằm trả đũa việc Ottawa trục xuất một nhà ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ, liên quan đến cái chết của Hardeep Singh Nijjar, người có quốc tịch Canada và một thủ lĩnh của phong trào ly khai Khalistan.

"Cao ủy Canada tại Ấn Độ được triệu tập hôm nay và được thông báo về quyết định trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Canada ở Ấn Độ. Nhà ngoại giao Canada bị yêu cầu rời khỏi Ấn Độ trong 5 ngày", Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố.

Khác với Canada, New Delhi không nêu cụ thể tên của nhà ngoại giao bị trục xuất. Những người thạo tin cho rằng, ông Olivier Sylvestere, trưởng cơ quan tình báo Canada ở Ấn Độ, là quan chức Canada bị trục xuất.

"Quyết định trục xuất này phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của chính phủ Ấn Độ về sự can thiệp của các nhà ngoại giao Canada vào các vấn đề nội bộ của chúng tôi và sự liên quan của họ vào các hoạt động chống Ấn Độ", Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố thêm.

Theo Hindustan Times, Ấn Độ đã bác bỏ lập luận của Thủ tướng Canada Justin Trudeau rằng có "các cáo buộc đáng tin cậy về mối liên hệ tiềm tàng" giữa các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ và vụ sát hại Nijjar vào tháng 6. Ông Nijjar, một thủ lĩnh người Sikh ở vùng British Columbia, Canada, bị ám sát bằng súng trên xe ô tô vào tháng 6/2023. Vụ việc xảy ra bên ngoài một nhà thờ của người Sikh ở Surrey, vùng British Columbia. Cái chết của ông Nijjar đã gây chấn động cộng đồng người Sikh ở Canada.

New Delhi mô tả tuyên bố của Thủ tướng Canada là "vô lý".

Ngay sau tuyên bố của ông Trudeau, Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly đã tuyên bố trục xuất "một nhà ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ". Theo đài CBC, Văn phòng Ngoại trưởng Canada sau đó xác nhận, quan chức bị trục xuất là Pavan Kumar Rai, người đứng đầu Cơ quan tình báo nước ngoài (RAW) của Ấn Độ ở Canada.

Quan hệ Ấn Độ - Canada trong thời gian gần đây xuống đến mức thấp nhất mọi thời đại. Nguyên nhân chủ yếu là do New Delhi tức giận trước sự thờ ở của Ottawa đối với hoạt động của những người ủng hộ phong trào Khalistan. Đây là một phong trào ly khai tại Ấn Độ đòi thành lập một quốc gia có chủ quyền cho cộng đồng người thiểu số theo đạo Sikh. New Delhi coi phong trào này là bất hợp pháp và là mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia.

Những người ủng hộ Khalistan ở Canada bị cáo buộc kích động bạo lực nhằm vào các nhà ngoại giao Ấn Độ, bao gồm việc đưa ảnh của các quan chức và các chi tiết khác lên các poster, đồng thời nhằm mục tiêu vào các cơ sở ngoại giao của Ấn Độ nhiều lần trong những năm gần đây.

Nhiều nỗ lực gần đây nhằm thiết lập lại quan hệ Ấn Độ - Canada đã gặp khó khăn do lập trường kiên quyết của Canada cho rằng, hoạt động của những người ủng hộ phong trào Khalistan được đảm bảo bởi quyền tự do ngôn luận.

