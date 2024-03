Nghị sĩ Mỹ thuê trực thăng giải cứu 10 công dân ở Haiti trong đêm, chỉ trích ông Biden

Hạ nghị sĩ Cory Mills thứ hai bên trái) cùng một người bạn và hai phi công tham gia giải cứu công dân Mỹ ở Haiti.

"Tôi tự hào thông báo rằng nhóm của tôi và tôi lúc rạng sáng ngày 12/3 đã sơ tán thành công một nhóm công dân Mỹ bị mắc kẹt ở Haiti", nghị sĩ Mills nói với Fox News.

Hạ nghị sĩ Mỹ chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã bỏ rơi các công dân Mỹ bị mắc kẹt ở vùng nguy hiểm. "Sứ mệnh này nhắc lại một thực tế đáng lo ngại, là dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden, mạng sống của người Mỹ liên tục bị đe dọa”, nghị sĩ Mills nói. "Tôi đã nhiều lần chỉ huy các nhiệm vụ giải cứu công dân Mỹ khi Tổng thống Biden bỏ rơi họ".

Hạ nghị sĩ Cory Mills, 44 tuổi, từng là quân nhân phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1999 - 2004. Ông từng là thành viên thuộc Sư đoàn Dù số 82 và từng tham gia chiến tranh ở Iraq.

Nghị sĩ Mills từng tham gia sứ mệnh giải cứu khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021 và cuộc sơ tán của người Mỹ ở Israel vào tháng 10/2023.

10 công dân Mỹ được hạ nghị sĩ Cory Mills sơ tán khỏi Haiti.

"Tôi nhìn thấy tình trạng bỏ rơi công dân Mỹ", nghị sĩ Mills nói. "Một lần nữa, các công dân này lại bị ông Biden và Bộ Ngoại giao Mỹ bỏ rơi dù họ đã gửi thông điệp cầu cứu".

10 công dân Mỹ mà nghị sĩ Cory Mills giải cứu làm việc tại trại trẻ mồ côi Have Faith ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Tuần trước, Mỹ gửi quân đến tăng cường an ninh tại Đại sứ quán ở Haiti, sơ tán một số nhân viên ngoại giao và gia đình của họ.

Theo truyền thông Mỹ, hạ nghị sĩ bang Michigan, Lisa McClain là người đã nhờ nghị sĩ Mills giúp giải cứu vì không thấy chính phủ Mỹ có động thái sơ tán công dân. 8 trong số 10 người được giải cứu sống ở bang Michigan.

Theo bà McClian, Mitch Albom, công dân Mỹ sống ở Michigan, đã cầu cứu bà vào tuần trước sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ không phản hồi đề nghị giúp đỡ. Tất cả các bến cảng và sân bay ở Haiti đã đóng cửa.

"Anh ta (Albom) không có cách nào rời khỏi Haiti. Ở đó không khác gì vùng chiến sự", bà McClain nói. "Tôi cần anh giúp đỡ", bà McCLian nói trong cuộc điện thoại với nghị sĩ Cory Mills. "Những người của tôi ở Michigan cần được giúp đỡ".

Hạ nghị sĩ Cory Mills từng là quân nhân tham gia chiến đấu ở Iraq.

Nghị sĩ Mills đồng ý, thành lập một nhóm giải cứu gồm các cựu chiến binh, thuê một trực thăng, chọn phi công có kinh nghiệm và bản thân tham gia chỉ huy nhiệm vụ.

Trực thăng chở cả nhóm bay tới Haiti trong đêm từ nước láng giềng Cộng hòa Dominica để tránh gây chú ý. Nhiệm vụ ban đầu gặp khó khăn khi một trực thăng gặp sự cố và cả nhóm và tìm một trực thăng khác.

"Lý do nhiệm vụ được thực hiện vào ban đêm là để tránh đánh động những băng đảng đang kiểm soát đường phố Haiti", bà McClain chia sẻ. Trực thăng đón 10 công dân Mỹ và quay về hạ cánh ở Cộng hòa Dominica an toàn vào lúc 3 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) ngày 12/3.

Trả lời câu hỏi về việc có một số công dân Mỹ đã rời khỏi Haiti thành công, Bộ Ngoại giao Mỹ nói đã nắm được thông tin và "bày tỏ sự hoan nghênh vì các công dân quay trở về an toàn".

"Chúng tôi không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ ở nước ngoài và chúng tôi sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ nếu có thể. Chúng tôi hiểu rằng đây là nỗ lực riêng do một hạ nghị sĩ thực hiện", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Trả lời họp báo hôm 12/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Millernói Washington không nắm rõ có bao nhiêu công dân Mỹ muốn sơ tán khỏi Haiti. "Công dân Mỹ muốn rời khỏi Haiti cần theo dõi thông tin địa phương về tình trạng an ninh và rời đi khi tình hình cho phép", ông Miller giải thích.

