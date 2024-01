NATO mua thêm 1.000 tên lửa Patriot, họp khẩn với Ukraine

NATO, Ukraine họp khẩn Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba ngày 3-1 thông báo NATO đã chấp nhận yêu cầu họp khẩn của Ukraine để bàn về làn sóng không kích gần đây của Nga. Bộ trưởng Kuleba cho biết một trong những chủ đề chính trong cuộc họp sắp tới của Hội đồng NATO-Ukraine là củng cố năng lực phòng không cho Ukraine. Theo trang The New Voice of Ukraine, Nga ngày 29-12-2023 phóng 158 tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, với 114 trong số này bị Lực lượng Phòng không Ukraine bắn hạ Đến ngày 2-1-2024, Nga tiếp tục phát động một cuộc tấn công quy mô lớn được chia thành nhiều đợt nhằm vào Ukraine, sử dụng tổng cộng hơn 130 vũ khí tầm xa, bao gồm máy bay không người lái Shahed và tên lửa.