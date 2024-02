Năm Rồng bàn chuyện sinh con ở châu Á

Châu Á sẽ chứng kiến đợt “bùng nổ trẻ sơ sinh” trong năm Rồng? Trong quan niệm của nhiều nước phương Đông, sinh con năm Rồng sẽ mang lại sung túc và may mắn cho đứa trẻ lẫn gia đình. Đây cũng có thể xem là động lực để các quốc gia châu Á chờ đợi sự khả quan trong tỉ suất sinh năm 2024. Vào những năm Rồng gần nhất là 2000 và 2012, thế giới đã chứng kiến đợt “bùng nổ trẻ sơ sinh” tại châu Á. Đơn cử, tỉ suất sinh con ở Singapore trong năm 2000 tăng 10% so với năm 1999. Ở Trung Quốc, tổng số trẻ em ra đời năm 2012 tăng gần 950.000 so với năm 2011, theo trang The Star. “Tâm lý sinh con trong năm Rồng sẽ giúp gia tăng dân số. Tuy nhiên, các chính phủ cũng cần có kế hoạch dài hạn, bền vững hơn, không thể chỉ phụ thuộc vào can chi âm lịch” - bà Shirley Sun, Giáo sư môn xã hội học tại ĐH Nangyang (Singapore), nói với tờ The Straits Times trước “cơn sốt săn Rồng” tại châu Á.