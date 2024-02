Mỹ: Phe Dân chủ nhượng bộ, ngân sách 60 tỷ USD cho Ukraine liệu có được thông qua?

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng vào ngày 21/9/2023.

Theo tờ Politico, dự luật ngân sách trị giá 118 tỷ là kết quả của nhiều tháng đàm phán giữa một nhóm các nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở Thượng viện.

Dự luật gồm 20,23 tỷ USD chi cho siết chặt an ninh biên giới, 60 tỷ USD cho Ukraine, 14,1 tỷ USD cho Israel, 2,44 tỷ USD cho Bộ tư lệnh Trung tâm và các hoạt động tại Biển Đỏ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn Quốc hội nhanh chóng duyệt chi ngân sách 60 tỷ USD để có thể đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine trong năm nay, trước khả năng ông Trup tái xuất trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.

Để làm được điều đó, Phe Dân chủ cần đáp ứng các điều kiện của phe Cộng hòa về vấn đề an ninh biên giới. Dự luật cũng bao gồm thắt chặt tiêu chuẩn đối với người di cư, tự động đóng cửa biên giới phía nam nếu số người di cư vượt ngưỡng mỗi ngày.

Cụ thể, nếu số người vượt biên trung bình tăng trên 5.000 người/ngày trong một tuần, Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ phải chặn dòng người di cư cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Khoản chi 20 tỷ USD để đảm bảo an ninh biên giới cũng tăng đáng kể so với mức đề xuất ban đầu mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra là 14 tỷ USD.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết, dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong hai ngày tới. Nhưng không rõ triển vọng được thông qua. Một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cảnh báo sẽ phủ quyết do dự luật sẽ tăng cường kiểm soát biên giới một cách nghiêm ngặt chưa từng thấy.

Mặc dù dự luật đã tập trung giải quyết vấn đề an ninh biên giới, nhưng vẫn có khả năng bị các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bác bỏ khi đem ra bỏ phiếu, theo CNN.

Lý do các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tỏ ra ngần ngại nếu tán thành là do cựu Tổng thống Donald Trump phản đối. Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát cũng cảnh báo phủ quyết dự luật.

Trong vài tuần qua, ông Trump hối thúc phe Cộng hòa từ chối thỏa thuận vì vấn đề an ninh biên giới là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Ông Trump không muốn ông Biden ghi điểm trong lĩnh vực quan trọng này trước thềm bầu cử, theo CNN.

Tại một cuộc họp báo gần đây, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phủ nhận việc Hạ viện muốn từ chối thỏa thuận biên giới với Thượng viện nhằm giúp ông Trump trên con đường tranh cử.

Nhưng ông Johnson thừa nhận đã trao đổi với ông Trump về vấn đề này. "Tôi đã nói chuyện với cựu Tổng thống Trump về vấn đề này. Ông ấy hiểu rằng chúng tôi có trách nhiệm phải làm", ông Johnson nói.

Dự luật cần có sự tán thành của cả Thượng viện và Hạ viện trước khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật.

