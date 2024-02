Mỹ có nguy cơ mất đồng minh chiến lược vào tay Trung Quốc

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thúc giục Papua New Guinea khước từ đề nghị của Trung Quốc về thỏa thuận an ninh, cảnh báo đảo quốc Thái Bình Dương rằng bất kỳ bảo đảm an ninh nào với Trung Quốc sẽ dẫn đến hậu quả và tổn thất.