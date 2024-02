Mỹ cảnh báo đảo quốc gần Úc chớ ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Verma. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi thấy cam kết của Trung Quốc về quốc phòng hay đầu tư đều đi kèm chi phí lớn. Đó là điều chúng tôi sẽ nói với Papua New Guinea”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Verma nói với báo Sydney Morning Herald trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày 5/2.

Tuần trước, Ngoại trưởng Papua New Guinea Justin Tkachenko nói với Reuters rằng họ đang trao đổi với Trung Quốc về thỏa thuận an ninh tiềm năng. Trung Quốc đề xuất hỗ trợ lực lượng cảnh sát của Papua New Guinea về huấn luyện, trang bị và công nghệ giám sát, ông Tkachenko cho biết.

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ và đồng minh Úc vẫn coi Thái Bình Dương là vùng ảnh hưởng của họ, cố gắng ngăn cản các đảo quốc ở khu vực này thiết lập quan hệ an ninh với Trung Quốc, nhất là sau khi Bắc Kinh ký thỏa thuận với Quần đảo Solomon năm 2022.

Thứ trưởng Verma cho biết đang có sự cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực giàu tài nguyên, và “chúng ta phải cạnh tranh quyết liệt”.

Phát biểu được đưa ra trước khi Thủ tướng Papua New Guinea James Marape có bài phát biểu trước Quốc hội Úc trong tuần này. Papua New Guinea trước đó nói rằng Mỹ và Úc là đối tác an ninh của họ, còn Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng.

“Chúng tôi muốn mọi người lựa chọn thỏa thuận an ninh hay cơ hội đầu tư hay kết nối hiện đại với những quốc gia chơi theo luật, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế”, ông Verma nói.

“Trung Quốc thể hiện rằng họ không làm như vậy. Trung Quốc thể hiện họ không quan tâm đến trật tự dựa trên luật lệ hiện đại”, ông nói.

Ông cảnh báo về chuyện các quốc gia ký thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc rơi vào “bẫy nợ”.

