Mỹ bị đồng minh ở Trung Đông chỉ trích dữ dội

Chiến hạm USS Laboon của Mỹ tuần tra ở khu vực Biển Đỏ.

Hôm 24/1, Lầu Năm Góc thông báo đã giáng đòn tập kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq. Đây là động thái đáp trả của Mỹ sau khi binh sĩ Mỹ bị tấn công cuối tuần qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói cuộc tập kích nhằm vào lực lượng Kataib Hezbollah và các nhóm dân quân thân Iran khác là “cần thiết và tương xứng”.

Tuy nhiên, giới chức Iraq đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ, đặc biệt khi một số nhóm dân quân mà Mỹ không kích nằm trong hàng ngũ quân đội Iraq.

Mohammed Shia al-Sudani, phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Iraq, cáo buộc vụ tấn công mới nhất của Mỹ là "hành động gây hấn".

"Hành động vi phạm chủ quyền này không thể chấp nhận được, làm tổn hại nhiều năm quan hệ hợp tác giữa hai nước và gây leo thang nguy hiểm trong thời điểm mà Trung Đông rất dễ xảy ra xung đột trên diện rộng", phát ngôn viên Iraq phụ trách quân sự, Yahya Rasool nói.

Qassem al-Araji, cố vấn an ninh quốc gia Iraq, nói cuộc tập kích của Mỹ "không đem lại bất cứ lợi ích nào và không giúp duy trì ổn định".

Iraq là quốc gia đồng minh của Mỹ ở Trung Đông nhưng trong những năm qua đã phát triển mối quan hệ gần gũi với nước láng giềng Iran. Iraq và Iran có mối quan hệ quân sự gắn kết do lực lượng hai bên cùng phối hợp chống khủng bố IS.

Hôm 23/1, Lầu Năm Góc khẳng định không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq sau khi chính phủ Iraq nói bóng gió về khả năng yêu cầu Mỹ rút quân. Mỹ cũng khẳng định không rút quân đội khỏi Syria do cần duy trì lực lượng phối hợp với các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở quốc gia này nhằm "chống khủng bố IS".

Nguồn: [Link nguồn]