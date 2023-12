Mục tiêu Nga nhắm tới trong cuộc tập kích lớn chưa từng có vào Ukraine?

Lính cứu hỏa Ukraine có mặt tại hiện trường khu vực Nga tập kích ở vùng Kharkiv vào ngày 29/12.

Ukraine ngày 29/12 cho biết, Nga đã phóng 158 tên lửa các loại và UAV tự sát Shahed-136/131. Tên lửa và UAV rơi xuống nhiều thành phố lớn và đây là cuộc tập kích lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Tờ Economist của Anh dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cho biết, mục tiêu chính của trong cuộc tập kích của Nga là các cơ sở và nhà máy quân sự. Một số nhà máy bị trúng đòn không kích có liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa tầm xa và UAV.

"Cuộc tấn công có ý nghĩa chiến lược với đối phương, nhằm mục đích hạn chế năng lực tập kích tầm xa của Ukraine. Hai bên đang tìm mọi cách để bào mòn lực lượng của nhau. Đây là cuộc đua xem bên nào có thể phá hủy nhiều vũ khí tầm xa của đối phương hơn", nguồn tin giấu tên nói.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valery Zaluzhny xác nhận "nhiều cơ sở trọng yếu, nhà máy quân sự và công nghiệp đã bị tấn công".

Quân đội Ukraine thường không công bố chi tiết thiệt hại trong các cuộc tập kích của Nga để tránh tiết lộ các thông tin có giá trị đối với đối phương.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tập kích của Nga ở Kiev hôm 29/12.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã giáng đòn không kích quy mô lớn bằng UAV và tên lửa tầm xa.

"Mục tiêu gồm các nhà máy công nghiệp quốc phòng, sân bay quân sự, kho vũ khí, kho đạn, nhà máy chế tạo xuồng tự sát và kho xăng dầu của Ukraine", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov cho biết.

Một trong các mục tiêu bị đánh trúng dường như có nhà máy của Artem, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukroboronprom - nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Ukraine. Aterm là công ty chuyên chế tạo tên lửa và các thiết bị máy bay cho quân đội Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Igor Klimenko thông báo ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 160 người khác bị thương trong cuộc không kích của Nga.

Bình luận về con số thương vong do Ukraine công bố, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia nói quân đội nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự. Lý do dân thường thiệt mạng có thể do “tên lửa phòng không Ukraine bắn trượt mục tiêu, trúng vào các tòa nhà dân sự”.

Ông Nebenzia nói Ukraine cũng vi phạm các nguyên tắc an toàn khi đặt hệ thống tên lửa phòng không ở các khu vực dân cư. Trường hợp tên lửa phát nổ trên bầu trời cũng có nguy cơ gây thiệt hại ở khu vực dân cư vì các mảnh vỡ rơi xuống, ông Nebenzia nói, theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 87 tên lửa và 27 UAV, tương đương 72% tổng số vũ khí được Nga sử dụng trong cuộc tập kích.

