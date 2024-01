Lý giải sức hút khó đo lường của ông Trump

Cách ứng xử gây xôn xao của ông Trump trong phiên tòa mới nhất Ngày 27-1, ông Trump ra tòa Manhattan (New York, Mỹ) liên quan đến vụ nhà văn E. Jean Carroll kiện ông với cáo buộc phỉ báng bà. Bồi thẩm đoàn liên bang phán quyết ông Trump có tội và phải bồi thường 83,3 triệu USD cho bà Carroll, theo trang tin Business Insider. Điều gây xôn xao trong phiên tòa ngày 27-1 không chỉ là mức bồi thường quá lớn này mà còn liên quan đến cách ứng xử của vị cựu tổng thống tại tòa. Theo Business Insider, trong phiên tòa, ông Trump liên tục đối đầu với thẩm phán Lewis Kaplan. Luật sư của ông Trump là bà Alina Habba cũng liên tục đối đầu với thẩm phán Kaplan khiến vị thẩm phán thậm chí có lúc dọa tống bà này vào tù vì làm gián đoạn phiên tòa. Đỉnh điểm là việc ông Trump đột ngột bước ra khỏi phòng xử án khi luật sư của bà Carroll đang tranh luận rằng ông không tôn trọng bồi thẩm đoàn. Ông John Jones, cựu thẩm phán liên bang ở Pennsylvania, nhận định với Business Insider rằng hành vi của ông Trump và nhóm pháp lý của ông có thể đã để lại ấn tượng xấu cuối cùng cho bồi thẩm đoàn và có thể có vai trò phần nào trong phán quyết bồi thường khủng được đưa ra sau đó. Nhóm pháp lý của ông Trump cho biết sẽ kháng cáo. Năm ngoái, ông Trump đã thua trong một phiên tòa dân sự riêng biệt do bà Carroll kiện ông tấn công tình dục bà. Đội tranh cử của Tổng thống Joe Biden từ chối bình luận về diễn biến mới nhất trong chuỗi rắc rối pháp lý của ông Trump, tương tự cách tiếp cận mà nhóm của ông Biden thực hiện với các vụ kiện pháp lý khác của ông Trump, giữ im lặng để tránh mọi nhận thức về sự can thiệp chính trị. THIÊN ÂN