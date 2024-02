Lộ kế hoạch "hậu xung đột" ở Dải Gaza của Thủ tướng Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới gặp các binh sĩ ở Dải Gaza (ảnh; Reuters)

Hôm 23/2, Reuters dẫn tài liệu được Thủ tướng Israel trình bày trước nội các an ninh Israel (do Reuters thu thập) cho hay, Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với toàn bộ vùng đất phía Tây Jordan, bao gồm khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng và Dải Gaza.

Đây vốn là các vùng lãnh thổ mà người Palestine muốn xây dựng một nhà nước độc lập trong tương lai.

Trong số các mục tiêu “hậu xung đột” được liệt kê, ông Netanayhu bác bỏ việc “đơn phương công nhận” nhà nước Palestine. Ông Netanayhu cho rằng, thỏa thuận với người Palestine sẽ chỉ đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa 2 bên, nhưng Thủ tướng Israel không xác định bên đại diện Palestine đàm phán là ai.

Về Dải Gaza, ông Netanyahu đặt mục tiêu trung hạn là “phi quân sự hóa” và “phi cực đoan hóa” vùng đất này. Thủ tướng Israel nhấn mạnh, “phi quân sự hóa” hoàn toàn là điều kiện để tái thiết Dải Gaza.

Ông Netanyahu cũng đề xuất lực lượng Israel hiện diện ở vùng biên giới Dải Gaza – Ai Cập (bao gồm cả cửa khẩu Rafah). Theo đó, Israel có thể hợp tác với Ai Cập và Mỹ để ngăn chặn nạn buôn lậu qua biên giới.

Nhằm thay thế sự kiểm soát của Hamas ở Dải Gaza và duy trì trật tự, ông Netanyahu cho rằng, Israel có thể hợp tác với các tổ chức địa phương – những người “không có bất kỳ liên hệ nào” với Hamas hoặc các nhóm vũ trang.

Thủ tướng Israel cũng kêu gọi đóng cửa Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Ông Netanyahu cho rằng, UNRWA cần được thay thế bằng các nhóm viện trợ quốc tế khác.

“Kế hoạch của Thủ tướng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng về mục tiêu của cuộc xung đột và thay thế Hamas ở Dải Gaza bằng giải pháp dân sự”, Reuters dẫn một tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel.

Các thành viên thuộc nội các an ninh Israel đang thảo luận về kế hoạch do Thủ tướng Netanyahu trình bày, theo Reuters.

Hôm 23/2, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas – ông Nabil Abu Rudeineh – nói với Reuters rằng, kế hoạch của Thủ tướng Israel “chắc chắn sẽ thất bại”.

