Khó lường nhân tố Iran trong chuỗi diễn biến nóng Trung Đông

Chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza mới ngăn được xung đột khu vực Xung đột lan rộng khu vực vẫn là viễn cảnh gây lo ngại. Nhiều nhà quan sát cho rằng nguy cơ này liên quan đến diễn biến xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza, đóng góp giải pháp để ngăn chặn viễn cảnh này. Theo ông Ali Vaez - nhà phân tích cấp cao về Iran tại tổ chức phi lợi nhuận International Crisis Group (Bỉ), “hoàn toàn có thể thấy trước rằng cuộc chiến ở Dải Gaza càng kéo dài thì nguy cơ leo thang và xung đột trong khu vực càng cao”. Về giải pháp, theo chuyên gia Hassan El-Tayyab về chính sách Trung Đông tại Friends Committee on National Legislation (tạm dịch là Ủy ban Bạn bè về pháp luật quốc gia - tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái trụ sở ở Mỹ), “đầu tiên hãy ngừng bắn ở Dải Gaza ngay và sau đó hợp tác ngoại giao để giải quyết những vấn đề khác”. Bởi theo ông, “chiến tranh không phải là câu trả lời”. Phỏng vấn Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Iravani, Newsweek đặt câu hỏi liệu hành động quân sự của Mỹ và Anh có cải thiện tình hình an ninh cho vận tải thương mại ở Biển Đỏ và ở Trung Đông không. Trả lời, ông Iravani nhắc “câu tục ngữ khôn ngoan khẳng định rằng người ta không thể rửa sạch máu bằng máu”. Theo vị đại sứ Iran, điều thiết yếu là phải nhận thức được Biển Đỏ mất an toàn từ khi nào và những yếu tố nào góp phần đưa tới điều này, đó là cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza. Những lo ngại về an toàn xung quanh Biển Đỏ có mối liên hệ mật thiết với những diễn biến ở Dải Gaza.