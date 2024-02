Israel quyết tấn công 'thành trì cuối cùng' của Hamas, tính toán gì và sẽ thế nào?

Đồn đoán thời điểm Israel đổ bộ vào Rafah Ngày 18-2, ông Benny Gantz, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hiện là thành viên trong nội các thời chiến Israel, cảnh báo rằng Israel sẽ mở rộng các hoạt động quân sự tại Rafah nếu Hamas không trả tự do cho các con tin Israel trước tháng Ramadan (tháng ăn chay của người Hồi giáo, thường rơi vào tháng 3 dương lịch). The Times of Israel dẫn lời một quan chức Mỹ rằng khả năng Israel đổ bộ vào Rafah trước tháng lễ Ramadan không cao. Theo vị quan chức này, Israel cần nhiều tuần để sơ tán dân thường tại Rafah và thiết lập cơ chế nhân đạo trước khi tấn công vào TP này.