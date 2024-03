Israel không kích kho lương thực LHQ tại Gaza giữa lúc nạn đói hoành hành

Báo động số liệu trẻ em thiệt mạng do xung đột tại Gaza Theo UNRWA, số trẻ em thiệt mạng trong 4 tháng xung đột ở Gaza nhiều hơn so với tổng số trẻ em thiệt mạng trong các xung đột trên toàn thế giới trong 4 năm. Trong một bài đăng trên X (tên gọi mới của Twitter) hôm 12-3, ông Lazzarini gọi con số này là “đáng kinh ngạc”. Trong bài đăng, ông Lazzarini đã chia sẻ biểu đồ so sánh số trẻ em thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới từ năm 2019 đến năm 2022 với số trẻ thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng 10-2023 đến tháng 2-2024 tại Gaza. Theo số liệu, tổng cộng 12.193 trẻ em đã thiệt mạng do xung đột trên toàn cầu từ năm 2019 đến năm 2022 và tổng cộng 12.300 trẻ em đã thiệt mạng do xung đột ở Gaza trong khoảng thời gian từ tháng 10-2023 đến tháng 2-2024.