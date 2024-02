Israel-Hamas đang tiến gần đến một thỏa thuận ngừng bắn?

The Guardian dẫn lời ông Taher al-Nono, cố vấn của quan chức cấp cao phong trào Hamas Ismail Haniyeh ngày 2/2 (giờ địa phương) cho biết: “Chúng tôi không thể nói rằng giai đoạn đàm phán hiện tại là bằng 0 và đồng thời chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận”.

Cố vấn này cho biết thêm rằng, ông Haniyeh dự kiến sẽ tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Trước đó, kênh Al Jazeera dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Qatar cùng ngày đưa tin, Israel đã đồng ý với một đề xuất ngừng bắn nhằm giảm nhiệt cuộc chiến với Hamas, lực lượng được cho là cũng đã đưa ra “phản ứng tích cực".

Xung đột giữa Israel và phong trào Hamas đang đe dọa cuộc sống của người dân ở Dải Gaza. Ảnh: Getty

Một quan chức Qatar sau đó đã làm rõ với Reuters rằng "vẫn chưa có thỏa thuận nào" được đưa ra và rằng mặc dù "phía Hamas đã tích cực đón nhận đề xuất" nhưng Qatar vẫn "chờ phản hồi của họ".

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Basem Naim, người phụ trách vấn đề quan hệ quốc tế của Hamas, ngày 2/2 (giờ địa phương) cho biết, phong trào Hồi giáo này đã đề nghị Nga làm một bên bảo đảm trong trao đổi tù binh với Israel.

Ông Naim cũng cho hay, Hamas muốn có sự có mặt của Qatar, Ai Cập, Liên hợp quốc trong quá trình trao đổi tù binh, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ một thỏa thuận nào về Dải Gaza đều phải dẫn đến một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, Israel rút quân, mở biên giới và cung cấp lương thực vào khu vực này.

Những động thái này được diễn ra sau một loạt các cuộc đàm phán giữa Anh và Israel, cũng như các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Qatar, Ai Cập và Israel tại Pháp.

Trong một bản đề xuất do The Guardian tiết lộ, một lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng 6 tuần dự kiến sẽ được đưa ra, trong đó cho phép người Palestine ở Dải Gaza di chuyển tự do trong khu vực này, trong khi các con tin sẽ được phong trào Hamas trả tự do theo ba giai đoạn để đổi lấy các tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel.

