Hé lộ danh tính giả được phi công Nga đào tẩu sử dụng trước khi bị bắn chết ở Tây Ban Nha

Maxim Kuzminov là phi công Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đào tẩu vào tháng 8/2023.

Tờ El Periodico ngày 22/2 công bố ảnh hộ chiếu được phi công Nga Maxim Kuzminov sử dụng để nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Hộ chiếu được xác định là thật, do nhà chức trách Ukraine cung cấp. Nhưng danh tính trong hộ chiếu là giả. Đây là danh tính mới của phi công Kuzminov sau khi đào tẩu sang Ukraine.

Tháng 8/2023, phi công Kuzminov lái trực thăng Mi-8 đào tẩu sang Ukraine từ vùng chiến sự. Kuzminov, sinh năm 1995, là người lái trực thăng chở theo hai đồng đội - hai người này không hề biết về kế hoạch đào tẩu. Hành động của Kuzminov đã khiến hai đồng đội bị lực lượng Ukraine bắn chết.

Kuzminov nhận 500.000 USD tiền mặt và được Ukraine cấp danh tính mới. Theo ảnh chụp do truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, Kuzminov có tên mới là Ihor Shevchenko, sinh ngày 15/9/1990. Hộ chiếu được nhà chức trách Ukraine cấp ngày 22/9/2023.

Hộ chiếu với danh tính mới được Kuzminov sử dụng để nhập cảnh vào Tây Ban Nha.

Kuzminov đã sử dụng hộ chiếu này để nhập cảnh vào Tây Ban Nha vàotháng 10/2023. Không rõ lý do vì sao Kuzminov chuyển tới Tây Ban Nha sau khi có danh tính mới. Ở lại Ukraine có thể là lựa chọn an toàn hơn do Kiev có thể phân công lực lượng an ninh bảo vệ phi công Nga.

Hôm 13/2, Kuzminov bị bắn chết ở thị trấn ven biển Villajoyos, phía nam Tây Ban Nha. Đây là thị trấn có số đông người Nga và người Ukraine sinh sống.

Theo tờ El Periodico, đây có thể là vụ án mạng thông thường và không có mối liên hệ trực tiếp với Nga. Nhật báo El Pas dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, nhà chức trách loại trừ khả năng các đặc vụ của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) và Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) ở Tây Ban Nha có liên quan trực tiếp vụ sát hại.

Theo nguồn tin của El Pais - nhật báo hàng đầu Tây Ban Nha, phi công Kuzminov có thể bị sát hại bởi sát thủ chuyên nghiệp. Sát thủ nhiều khả năng đã rời Tây Ban Nha từ lâu do mất hơn một tuần cảnh sát mới xác định được danh tính thực sự của Kuzminov.

