Hàng loạt trạm xăng ở New Zealand tê liệt vì ngày 29/2?

Theo thông tin trên tờ New Zealand Herald, Allied Petroleum, Gull, Z, Waitomo và các trạm tiếp nhiên liệu khác quanh New Zealand đã báo cáo sự cố liên quan đến thẻ thanh toán vào ngày 29/2 (theo giờ địa phương) do trục trặc phần mềm, mà họ cho rằng nguyên nhân là vì hệ thống của họ không được lập trình để xử lý ngày 29/2.

Trên mạng xã hội, Allied Petroleum và Gull chia sẻ họ đã biết về một lỗi kỹ thuật trên toàn quốc đối với tất cả các nhà cung cấp nhiên liệu khiến mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu của họ ngừng hoạt động vào ngày 29/2.

“Nhóm của chúng tôi đang làm việc tích cực với các nhà cung cấp để khắc phục sự cố. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin ngay khi có thể”, Allied Petroleum viết.

Trong khi đó, Gull cho hay: “Một lỗi toàn ngành đang khiến một số thiết bị đầu cuối thanh toán của Gull không hoạt động. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục sự cố này nhanh nhất có thể. Chúng tôi hiểu khách hàng gặp bất tiện ra sao. Sẽ có ngày giảm giá vào tuần tới để bù đắp cho sự bất tiện này”.

Cột bơm xăng tự phục vụ không hoạt động tại Allied Pōrangahau vào sáng 29/2. Ảnh: NZ Herald

Tương tự, các trạm dừng xe tải của BP cũng gặp vấn đề với thiết bị đầu cuối thanh toán ngoài trời, khiến công ty phải đưa ra lời xin lỗi về sự bất tiện mà khách hàng gặp phải. Theo BP, thẻ nhiên liệu của công ty này không bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn của Gull Julien Leys cho biết, tất cả thiết bị đầu cuối thanh toán thẻ của các nhà cung cấp nhiên liệu đều bị ảnh hưởng bởi trục trặc trong năm nhuận. Ông Julien Leys nói thêm nhà cung cấp thiết bị được đề cập là Invenco, mà theo ông biết là chuyên về thanh toán nhiên liệu.

Cũng theo ông Julien Leys, vấn đề thanh toán trên toàn quốc lần đầu tiên được phát hiện vào sáng sớm 29/2. Đáng chú ý, ông cho hay ngày 29/2 chỉ là một trong những nguyên nhân khiến phần mềm thanh toán gặp trục trặc.

Trong diễn biến liên quan, ông John Scott - Giám đốc điều hành của Invenco Group Ltd xác nhận có trục trặc trong năm nhuận và họ đang khắc phục. “Hiện giờ chúng tôi chỉ cần triển khai giải pháp mới vào mạng lưới. Đó là trọng tâm trước mắt của công ty. Về vấn đề thời điểm, càng sớm càng tốt”, ông John Scott nói.

Ngay trước 19h ngày 29/2, ông John Scott thông báo mạng lưới đã được bật và khách hàng sẽ thấy các thiết bị hoạt động trong vòng 15 phút.

Người phát ngôn của Z Energy và Caltex xác nhận hệ thống của họ đã hoạt động trở lại vào khoảng 19h. Tương tự, theo thông tin trên trang web của Allied Petroleum, mạng lưới của họ cũng hoạt động lại vào 19h05 ngày 29/2.

Theo ông Simon Parham - Giám đốc điều hành Waitomo, vẫn chưa xác nhận rõ ràng liệu ngày 29/2 của năm nhuận có phải nguyên nhân chính gây ra vấn đề hay không. Hiện tại, họ đang đợi báo cáo sự cố đầy đủ từ nhà cung cấp phần mềm.

Reuters đưa tin, cứ 4 năm một lần lại có thêm một ngày vào tháng 2, tạo thành năm nhuận. New Zealand là một trong những quốc gia đón ngày mới đầu tiên trên thế giới nên nước này đón ngày 29/2 đầu tiên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]