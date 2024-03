Hãng hàng không Mỹ gặp đến 4 sự cố khẩn cấp trong một tuần

Indonesia điều tra vụ 2 phi công ngủ quên 28 phút "Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và đánh giá lại quy trình bay đêm ở Indonesia. Chúng tôi cũng đã đình chỉ 2 phi công và tổ bay liên quan đến vụ việc" – CNN dẫn tuyên bố từ Tổng cục trưởng Hàng không M. Kristi Endah Murni thuộc Bộ Giao thông Indonesia hôm 9-3. Tuyên bố được bà Murni đưa ra sau khi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) mới đây công khai báo cáo sơ bộ về sự cố cơ trưởng và cơ phó của hãng hàng không Batik Air ngủ gật 28 phút trong lúc máy bay đang bay từ tỉnh Đông Nam Sulawesi tới thủ đô Jakarta hôm 25-1. Một chiếc máy bay chở khách của Batik Air tại sân bay Quốc tế Sultan Iskandar Muda ở Indonesia vào năm 2022. Ảnh: Chaideer Mahyuddin Sự cố xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu BTK6723, sử dụng máy bay Airbus A320. Hai phi công liên quan đều là người Indonesia, trong đó cơ trưởng 32 tuổi và cơ phó 28 tuổi. Báo cáo cho biết khoảng 30 phút sau khi cất cánh, cơ trưởng nói với cơ phó rằng anh cần nghỉ ngơi một lát và cơ phó đồng ý. Sau đó cơ phó nắm quyền điều khiển máy bay nhưng cũng ngủ quên. Máy bay đi chệch hướng, may mắn cơ trưởng tỉnh giấc và đã điều chỉnh lại đường bay để tiếp tục hành trình. Máy bay hạ cánh an toàn và toàn bộ 153 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn không gặp vấn đề gì.