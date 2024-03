Haiti: Giao tranh ác liệt tại thủ đô, trùm băng đảng đòi lật đổ Thủ tướng

Cảnh sát Haiti đấu súng trên đường phố (ảnh: DW)

Bạo lực ở Haiti (đảo quốc vùng Caribe) bước sang ngày thứ 3 khi các băng đảng tội phạm liên kết và tìm cách lật đổ Thủ tướng Ariel Henry, DW đưa tin hôm 2/3.

Từ hôm 29/2, các băng đảng đã nổ súng nhằm vào đồn cảnh sát, học viện an ninh và sân bay quốc tế Toussaint-Louverture ở Port-au-Prince.

“Hôm nay, chúng tôi thông báo tất cả các nhóm vũ trang sẽ hành động để buộc Thủ tướng Ariel Henry từ chức”, Jimmy Cherizier – thủ lĩnh băng đảng Gia đình và Đồng minh G9 – tuyên bố trên mạng xã hội hôm 29/2.

“Chúng tôi chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra trên đường phố vào lúc này”, Cherizier nói.

Hôm 1/3, Cherizier mở họp báo, tuyên bố phải lật đổ Thủ tướng Haiti bằng mọi giá.

“Cuộc chiến này sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu với ông Ariel Henry. Để tránh thiệt hại, hãy giữ con trẻ ở trong nhà”, Cherizier – trùm băng đảng được biết tới với biệt danh “thịt nước” – nói.

Năm 2022, băng đảng của Cherizier từng chiếm kho dầu lớn nhất Haiti, khiến cảnh sát phải vất vả đối phó.

DW hôm 2/3 đưa tin, ít nhất 4 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và hàng chục người bị thương do đấu súng với các băng nhóm tội phạm ở thủ đô Port-au-Prince.

Xe bus và nhiều ô tô bị đốt cháy ở thủ đô Haiti. Nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn.

Đốt phá ở thủ đô Haiti (ảnh: DW)

Theo Liên Hợp Quốc, lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti chỉ có khoảng 9.000 người, trong khi dân số đảo quốc là khoảng 11 triệu.

Giao tranh diễn ra khi Thủ tướng Henry đang có chuyến thăm Kenya – quốc gia chuẩn bị dẫn đầu sứ mệnh của Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ an ninh cho Haiti.

Thủ tướng Henry được bổ nhiệm vài ngày trước khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát (ngày 7/7/2021). Ông Henry đang giữ chức quyền tổng thống.

Theo lịch trình, Haiti sẽ tổ chức bầu tổng thống trước ngày 7/2/2024. Tuy nhiên, ông Henry hoãn bầu cử vô thời hạn với lý do bất ổn an ninh do tội phạm gia tăng.

Từ đầu tháng 2, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình kêu gọi ông Henry từ chức.

