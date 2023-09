Đoàn tàu bọc thép được ông Kim Jong-un sử dụng để tới Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay khi lên tàu để tới Nga.

Hình ảnh do hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) công bố, cho thấy ông Kim bước lên đoàn tàu bọc thép để tới Nga. Hiện chưa rõ cuộc gặp giữa ông Kim và ông Putin diễn ra ở đâu. Hôm 12/9, truyền thông Nga xác nhận rằng ông Kim đã tới Nga và đang di chuyển ở vùng Viễn Đông.

Các quan chức tháp tùng ông Kim trong chuyến thăm Nga dường như bao gồm Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Sun Hui và Ri Pyong Chol, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên.

Đoàn tàu bọc thép màu xanh có sọc vàng chạy dọc hai bên là phương tiện di chuyển chính của ông Kim trong các chuyến công du nước ngoài. Một số cảnh quay ít ỏi từ bên trong toa tàu cho thấy đồ nội thất màu trắng bóng, có bàn họp dài và tivi màn hình phẳng. Vài hình ảnh khác cho thấy những căn phòng có ghế bành bọc da màu đỏ và nội thất xa xỉ.

Ông Kim Jong Un bước đi trên thảm đỏ khi lên tàu sang Nga.

Giống như cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và ông nội Kim Nhật Thành, ông Kim Jong-un thường công du trên một đoàn tàu bọc thép được sản xuất đặc biệt.

Ông Kim Jong Il cũng từng sử dụng đoàn tàu bọc thép màu xanh trong chuyến thăm Nga năm 2002.

Hồi ký của Konstantin Pulikovsky, cựu quan chức Nga, hé lộ các thông tin hiếm hoi về đoàn tàu bọc thép chuyên chở các lãnh đạo Triều Tiên.

"Trên tàu có đầu bếp phục vụ bất cứ món ăn nào của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp", Pulikovsky viết, theo New York Times.

Ông Kim ngồi bên trong một toa tàu cùng các quan chức Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh năm 2018.

Năm 2009, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, đoàn tàu bọc thép của Triều Tiên di chuyển với tốc độ trung bình khoảng 60 km/giờ.

Bên trong đoàn tàu bọc thép có đầy đủ tiện nghi, bao gồm phòng hội nghị, phòng giải trí, phòng ngủ, đồng thời có kết nối điện thoại vệ tinh và TV màn hình phẳng.

Theo tờ Chosun Ilbo, để đảm bảo an ninh, khoảng 100 nhân viên an ninh được Triều Tiên cử đến các nhà ga từ trước để đảm bảo an ninh. Một số hoạt động can thiệp khác cũng được thực hiện để ngăn các đoàn tàu khác di chuyển khi tàu bọc thép đi qua.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lần đầu có chuyến thăm nước ngoài vào năm 2018, khi tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hình ảnh đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Nga vào tháng 4/2019.

Đoạn video KCNA công bố, cho thấy ông Kim và một số quan chức Trung Quốc ngồi ở hai hàng ghế dài trên toa tàu.

Ông Kim còn sử dụng đoàn tàu bọc thép để tới Bắc Kinh vào tháng 1/2019 và một tháng sau đó là hành trình tới Việt Nam để dự hội nghị thượng định Mỹ - Triều Tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháng 4/2019, ông Kim di chuyển bằng đoàn tàu bọc thép tới Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga để gặp ông Putin lần đầu tiên.

An ninh có thể là lý do quan trọng nhất khiến các nhà lãnh đạo Triều Tiên ưu tiên lựa chọn việc di chuyển bằng đường sắt. Ông Kim từng đi máy bay khi sang Thụy Sĩ du học vào những năm 1990. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thường xuyên đi lại trong nước bằng tàu hỏa.

Hình ảnh đoàn tàu bọc thép Triều Tiên ở Nga vào tháng 4/2019.

Trong hành trình tới Nga từ ngày 10/9, ông Kim nhiều khả năng cũng sẽ tới thành phố Vladivostok. Hành trình từ Triều Tiên đến Vladivostok ước tính vào khoảng 20 giờ khi di chuyển bằng tàu hỏa.

Đoàn tàu từng dừng lại trong một khoảng thời gian ở nhà ga Khasan giáp biên giới Nga - Triều Tiên. Mạng lưới đường sắt của Nga sử dụng khổ đường ray khác với khổ đường sử dụng tại Triều Tiên. Điều này đòi hỏi đoàn tàu có thời gian chờ ở biên giới để thực hiện các thay đổi.

Theo RIA Novosti, đoàn tàu chở ông Kim đã vượt qua sông Razdolnaya, cách Vladivostok không xa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Vladivostok vào ngày 11/9 để dự Diễn đàn kinh tế phương Đông.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cho biết các cuộc thảo luận sắp tới giữa ông Putin và ông Kim sẽ tập trung vào một số vấn đề quan trọng, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế và văn hóa song phương và thảo luận về tình hình chung trong khu vực. Theo RT, các quan chức phương Tây nhận định rằng, ông Kim muốn thảo luận thêm về hợp tác quân sự với Nga.

