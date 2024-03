Điện Kremlin nêu tên quốc gia NATO can dự trực tiếp vào xung đột ở Ukraine

Một quân nhân Anh quan sát một người lính Ukraine trong cuộc huấn luyện ở Zhitomir, Ukraine.

Ông Peskov trả lời phóng viên về thông tin do báo Anh The Times đăng tải, rằng "Anh trực tiếp giúp lên kế hoạch tác chiến ở Ukraine".

"Nhìn chung, việc Anh cung cấp sự hỗ trợ khác biệt so với các nước khác cho Ukraine không phải là bí mật. Đó là cử đặc nhiệm có mặt ở thực địa, thu thập thông tin tình báo...", ông Peskov nói. "Do đó, Anh thực tế đang can dự trực tiếp vào xung đột".

Theo The Times, quân đội Anh được cho là "giúp Ukraine lên kế hoạch phá hủy các tàu chiến Nga và mở lại tuyến đường vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen".

Anh cũng lên kế hoạch tác chiến cho Ukranie với sự hỗ trợ từ các lãnh đạo quân sự khác trong NATO. Sức mạnh lớn nhất của Anh nằm ở hải quân và khả năng tác chiến trên biển, trong khi lục quân đang ngày bị càng thu hẹp.

Đô đốc Tony Radakin, Tư lệnh quân đội Anh, được cho là từng thăm Kiev, gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để thảo luận về chiến lược quân sự.

Điện Kremlin không có thông tin cụ thể về vai trò của đô đốc Anh Radakin, nhưng “có lẽ quân đội của chúng tôi biết về điều này”, ông Peskov nói thêm.

Ông Radakin, 58 tuổi, lẽ ra đã nghỉ hưu vào tháng 11/2023 nhưng ở lại thêm một năm theo đề nghị từ Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuần này đã vô tình xác nhận sự hiện diện của đặc nhiệm Anh ở Ukraine. Ông Scholz nói các cố vấn quân sự Anh trực tiếp can thiệp vào việc Kiev sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow. "Anh và Pháp đang trực tiếp hỗ trợ Ukranie xác định mục tiêu và tấn công mục tiêu. Đức không thể làm giống như vậy nên không cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine", ông Scholz nói.

Một nghị sĩ Anh sau đó đã lên tiếng chỉ trích, cáo buộc ông Scholz "lạm dụng thông tin tình báo khiến các cố vấn, đặc nhiệm Anh gặp nguy hiểm ở Ukraine".

