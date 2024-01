Cuộc đua sức bền giữa Nga và Ukraine

Gần đây, Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine khiến Ukraine dội nhiều tên lửa trả đũa vào các khu vực nằm trong nước Nga.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công tên lửa

Ngày 2-1, Nga tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev và các thành phố của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và gần 130 người khác bị thương. Không quân Ukraine cho biết Nga đã nã khoảng 100 tên lửa, bao gồm tên lửa siêu thanh, trong cuộc tấn công này, theo tờ The New York Times.

Cũng trong ngày 2-1, Moscow cho biết Ukraine đã tấn công trả đũa vài giờ sau đó. Ukraine đã bắn ít nhất 8 tên lửa vào TP Belgorod (tỉnh Belgorod) của Nga. Thống đốc TP Belgorod cho biết vụ tấn công đã khiến 1 người dân thiệt mạng và 4 người bị thương. Sau đó cùng ngày, Ukraine cũng đã tấn công vào thị trấn Shebekino gần đó khiến một trụ sở hành chính hư hại nhưng không gây thương vong.

Lính cứu hỏa và tình nguyện viên làm việc tại một khu vực hứng tên lửa Nga ở thủ đô Kiev. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các quan chức Ukraine cho biết làn sóng tấn công tên lửa của Nga đã gia tăng gần đây kể từ ngày 29-12-2023. Hôm 29-12-2023, Nga đã dội hàng loạt tên lửa khắp Ukraine, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, công nghiệp cũng như bệnh viện và trường học, khiến ít nhất 39 người chết, khoảng 160 người bị thương.

Ngày hôm sau, phản ứng trước cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, Ukraine đã nã loạt tên lửa vào TP Belgorod khiến 24 người chết. Đây là cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2-2022.

Trong bài phát biểu đầu năm mới hôm 1-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng số lượng các cuộc tấn công chắc chắn sẽ tăng lên.

"Cạnh tranh sức bền" giữa Nga - Ukraine

Các cuộc tấn công vào Ukraine gần đây có thể là khởi đầu cho một chiến dịch không kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong nhiều tháng qua, chính quyền Ukraine đã cảnh báo rằng Nga đang dự trữ tên lửa có độ chính xác cao để tấn công các thành phố khi thời tiết trở lạnh giống như Nga đã làm năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng chiến lược này nhằm mục đích lung lạc tinh thần của Ukraine và làm suy yếu năng lực quân sự và công nghiệp của nước này.

Cả hai bên đều đã cải thiện khả năng phòng không của mình trong năm qua, đồng thời mở rộng năng lực quân sự để tấn công các mục tiêu ở xa tiền tuyến và hai bên ngày càng thể hiện sự sẵn sàng triển khai những khả năng này.

Lính Ukraine bắn vũ khí phòng không ở tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia vào tháng 12-2023. Ảnh: EPA

Ông Serhii Kuzan, Chủ tịch nhóm nghiên cứu Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine, cho rằng “đây là một cuộc cạnh tranh về sức bền”, theo The New York Times. Theo ông, hệ thống phòng không mạnh mẽ của Ukraine hiện đang buộc Nga phải tấn công trên không quy mô lớn bằng nhiều hệ thống vũ khí để có thể tránh tên lửa đánh chặn Ukraine và tấn công được một số mục tiêu.

Tổng Tư lệnh Ukraine - ông Valery Zaluzhny cho biết lực lượng Ukraine đã bắn hạ khoảng 3/4 số tên lửa mà Nga nã vào ngày 2-1, bao gồm tất cả 10 tên lửa siêu thanh, với sự trợ giúp của các khẩu đội tên lửa Patriot do phương Tây viện trợ cho Kiev.

Ông Kuzan đánh giá Ukraine hiện cũng sẵn sàng hơn và có khả năng đáp trả các cuộc tấn công của Nga hơn. Theo ông, việc Nga mở các cuộc tấn công mới vào Ukraine sẽ hợp pháp hóa việc Ukraine tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ không quân và hải quân, kho đạn dược, doanh nghiệp quốc phòng và căn cứ dầu mỏ của Nga.

Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã cấm nước này sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào khu vực Belgorod hôm 2-1 do tên lửa đa nòng Vil'kha do Ukraine sản xuất gây ra. Điều này thể hiện năng lực sản xuất quân sự của Ukraine ngày càng tăng.

Về phía Nga, các nhà phân tích cho rằng Nga đã mở rộng sản xuất tên lửa trong năm qua bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Vào mùa thu, các quan chức Ukraine cảnh báo rằng Nga đã dự trữ hơn 800 loại vũ khí có độ chính xác cao để chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa đông.

