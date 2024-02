Chuyện gì xảy ra sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ bị Hạ viện luận tội?

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas là quan chức chính phủ Mỹ đầu tiên bị Hạ viện luận tội sau gần 150 năm.

Hai điều khoản luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã được Hạ viện thông qua với 214 phiếu thuận và 213 phiếu chống, theo RT.

Tất cả các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu chống trong khi có 3 hạ nghị đảng Cộng hòa cũng bỏ phiếu chống. Đây là lần đầu tiên sau kể từ năm 1876, một bộ trưởng trong chính phủ Mỹ bị Hạ viện luận tội.

Trong kiến nghị dài 22 trang, phe Cộng hòa ở Hạ viện cáo buộc ông Mayorkas thiếu trách nhiệm dẫn đến làn sóng người vượt biên vào Mỹ ồ ạt. Phe Cộng hòa cũng cáo buộc ông Mayorkas có hành động lừa dối các nghị sĩ Quốc hội.

“Trong suốt nhiệm kỳ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas đã nhiều lần vi phạm các quy định do Quốc hội ban hành liên quan đến vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Do những hành động tắc trách của ông Mayorkas, hàng triệu người đã vượt biên trái phép vào Mỹ và phần lớn hiện đang ở lại Mỹ một cách bất hợp pháp”, kiến nghị có đoạn viết.

Đây là lần thứ hai Hạ viện Mỹ bỏ phiếu luận tội ông Mayorkas, sau lần đầu tiên không thành công vào tuần trước.

Theo truyền thông Mỹ, sau khi bị Hạ viện luận tội, ông Mayorkas vẫn tạm thời giữ chức vụ do Thượng viện mới có thẩm quyền bổ nhiệm hay sa thải một bộ trưởng trong chính phủ.

Theo quy trình, sau khi Hạ viện luận tội, Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ mở phiên tòa xét xử để đánh giá xem ông Mayorkas có tội hay không.

Hai phần ba thượng nghị sĩ sẽ phải bỏ phiếu thuận để thông qua quyết định cách chức. Kịch bản này được xem là khó có thể xảy ra do phe Dân chủ và phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ vẫn đang bất đồng sâu sắc về chính sách an ninh biên giới.

Ông Mayorkas nói sẵn sàng tự bào chữa trước Thượng viện nếu phiên xét xử diễn ra. Cho đến khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa khẳng định ông vẫn sẽ tập trung làm việc theo thẩm quyền.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]