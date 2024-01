"Chảo lửa" Trung Đông tăng nhiệt

Israel và Hamas đạt thỏa thuận nhân đạo New York Times ngày 17/1 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận nước này và Pháp đã môi giới thành công một thỏa thuận giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas của người Palestine về việc mở đường chuyển thuốc men cho các con tin Israel đang bị giữ ở Dải Gaza. Đổi lại, Israel cho phép tăng cường viện trợ hàng hóa nhân đạo, bao gồm thuốc men, tới dân thường Palestine ở Dải Gaza. Bộ Ngoại giao Qatar thông tin thêm, thuốc men và hàng viện trợ bổ sung được đưa từ thủ đô Doha của nước này sang Ai Cập vào ngày 17/1 trên 2 máy bay quân sự, sau đó lên đường đến "những khu vực bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất" ở Dải Gaza. New York Times dẫn lời một số quan chức Trung Đông tiết lộ, số thuốc men nêu trên sẽ do cơ quan y tế của Hamas trực tiếp phân phát cho các con tin Israel, cũng như dân thường Palestine. Giới quan sát hi vọng thỏa thuận mới nhất có thể mở đường để các bên sớm đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo.