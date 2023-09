Các điểm nóng trong cuộc phản công của Ukraine

Lực lượng Ukraine đang tấn công theo nhiều hướng trên khắp các mặt trận và những gì xảy ra ở khu vực này sẽ ảnh hưởng tới các khu vực khác. Đây là chiến dịch phản công đầy tham vọng và rủi ro cao của Ukraine trong cuộc chiến, theo tờ The New York Times.

Giao tranh trong rừng ở đông bắc Ukraine

Năm ngoái, Ukraine được cho đã giành lại gần hết tỉnh Kharkiv vào mùa thu. Tuy nhiên sang năm nay, cuộc phản công của Ukraine cuối cùng đã phải dừng lại ở những khu rừng thông ở tỉnh này.

Khu vực rừng thông ở tỉnh đông bắc Ukraine này trải dài khoảng 96,5 km qua các thị trấn như Kupiansk và Kreminna, và trong nhiều tháng qua, đây là nơi xảy ra các trận chiến “bập bênh”, tức là một bên tiến lên được một hay hai km rồi lại bị đẩy lùi.

Bản đồ bao gồm một số điểm nóng trên mặt trận Ukraine. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Ukraine thừa nhận đây cũng là tình trạng chung trong cả cuộc chiến, điều khác biệt ở vùng này là đây là một trong số rất ít nơi mà lực lượng của Nga có các hoạt động tấn công kéo dài nhưng thu được những lợi ích chiến thuật nhỏ.

Theo các nhà phân tích quân sự và lính Ukraine được phỏng vấn trong mùa hè thì cho đến nay, Nga đã thất bại trong việc phá vỡ phòng tuyến của Ukraine tại khu vực này. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy áp lực của Nga sẽ giảm bớt. Ukraine tuần trước cảnh báo Moscow đã rút lực lượng lục quân khỏi Belarus để tham gia các hoạt động tấn công tại đây.

Hiện Moscow đã triển khai khoảng 100.000 quân và hơn 500 xe tăng chiến đấu ở khu vực này. Tuy nhiên, không rõ liệu chúng sẽ được dành riêng cho khu vực này hay được triển khai ở nơi khác.

Chỉ huy tiểu đoàn Oleh Matviychuk, 49 tuổi, cho biết Nga có hai mục tiêu chính: đẩy quân Ukraine vượt sông Oskil - hàng rào phòng thủ tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giao tranh, và buộc Ukraine phải triển khai quân ở đây để Ukraine không thể dùng lực lượng này bố trí ở nơi khác.

Do khu vực này nằm gần biên giới Nga nên quân Nga không phải đối mặt với những thách thức về hậu cần ở đây giống như ở những nơi khác.

TP Bakhmut ác liệt

Vào tháng 5, Nga đã tuyên bố giành được chiến thắng ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) sau chiến dịch kéo dài 1 năm với những trận giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến. Dù vậy, thành phố này vẫn chưa ngừng giao tranh.

Ngay sau khi Nga tuyên bố chiến thắng, lực lượng Ukraine đã chiến đấu để đánh đuổi quân Nga khỏi các khu vực phía bắc và phía nam Bakhmut. Lợi ích đạt được có thể nhỏ, có khi chỉ giành được vài trăm mét trong một cuộc giao tranh, nhưng quân Ukraine vẫn tiếp tục tiến lên.

Trong chuyến thăm gần đây của phóng viên The New York Times tới các cứ điểm của Ukraine xung quanh Bakhmut, lính Ukraine cho biết họ nhận thức được rằng Bakhmut không phải là trọng tâm của cuộc phản công và phần lớn vũ khí và nhân lực tốt nhất đang được triển khai ở phía nam.

Lính Ukraine ở chiến trường miền đông nước này vào hồi tháng 7. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tuy vậy, họ nỗ lực hỗ trợ cho cả cuộc chiến bằng cách tiếp tục chiến đấu, buộc quân Nga phải dành nguồn lực để bảo vệ Bakhmut và hy vọng sẽ tận dụng được những sơ hở trong phòng thủ Nga khi lực lượng bị dàn trải.

Các cuộc giao tranh ở đây diễn ra rất khốc liệt. Trong nhiều tháng, Ukraine đã dần dần tiến về phía nam TP Bakhmut cũng như trong và xung quanh làng Klischivka ở TP này. Các trận chiến cũng hiếm khi dừng xung quanh cácTP Avdiivka và Marinka ở phía nam Bakhmut.

Vuhledar: Nơi hai mặt trận hội tụ

Bên cạnh Bakhmut, thị trấn khai thác than Vuhledar (tỉnh Donetsk) cũng là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Đây là nơi giao nhau của mặt trận phía đông và phía nam và chỉ cách các tuyến hậu cần quan trọng của Nga cung cấp cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine vài km, khiến nơi đây trở thành một khu vực quan trọng của cuộc chiến.

Các phương tiện bọc thép bị phá hủy ở làng Vuhledar vào tháng 6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Quân Nga đã pháo kích vào Vuhledar trong nhiều tháng. Còn lính Ukraina trong khu vực này cho biết nhiệm vụ chính của họ là giữ các cứ điểm và nếu có cơ hội, họ sẽ tận dụng việc lực lượng Nga đang bị dàn trải để giành được các vị trí tốt hơn nhằm tấn công một trung tâm hậu cần quan trọng của Nga ở TP Volnovakha (tỉnh Donetsk), cách Vuhledar 47 km về phía đông nam.

Cuộc phản công ở miền Nam

Sau giai đoạn đầu phản công chậm chạp với tổn thất nặng nề, Ukraine đã tập hợp lại và điều chỉnh chiến thuật. Lực lượng Ukraine đã xuyên thủng những gì mà họ coi là tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga dọc theo hai tuyến tấn công hướng về phía nam.

Trên một trong những hướng tấn công đó, Ukraine đã chiếm được làng Robotyne (tỉnh Zaporizhia) tuy làng nhỏ bé nhưng đại diện cho bước tiến quan trọng nhất của cuộc phản công cho đến nay.

Bằng cách mở rộng hoạt động ở ngôi làng này, lực lượng Ukraine hy vọng sẽ giảm bớt áp lực lên các hoạt động hậu cần, cho phép Ukaine tăng cường tấn công về phía nam, xung quanh làng Verbove, cách đó khoảng 14 km về phía đông.

Một người dân đứng trước ngôi nhà bị phá hủy do pháo kích ở tỉnh Kherson vào tháng 8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hướng tấn công thứ hai của lực lượng Ukraine là đi xa hơn về phía đông, dọc theo con đường nông thôn quanh co cắt ngang thung lũng sông Mokri Yori và dẫn tới TP cảng Mariupol (tỉnh Donestk) hiện do Nga kiểm soát.

Trong khi nhiều người hiện chưa rõ mục tiêu của Ukraine khi tiến về hướng này là gì, một số nhà phân tích cho rằng Ukraine có thể nhắm vào mục tiêu là TP Berdiansk (tỉnh Zaporizhia), phía nam và phía tây Mariupol trên Biển Azov nhằm bao vây quân Nga.

Khi giành lại ngôi làng nhỏ Urozhaine (tỉnh Donetsk) ở ven sông Mokri Yori vào giữa tháng 8, lực lượng Ukraine cho rằng mình đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở hướng này. Ngôi làng lớn tiếp theo mà Ukraine nhắm tới là Staromlynivka và Ukraine đã liên tục nã pháo vào căn cứ Nga ở làng này.

Kherson - trận chiến ở đồng bằng sông Dnipro

Sau khi Ukraine đẩy lực lượng Nga ra khỏi khu vực phía tây Kherson vào mùa thu, đồng bằng sông Dnipro trở thành tiền tuyến mới.

Dọc theo phía nam sông Dnipro, các lực lượng Ukraine đang mở các cuộc tấn công đổ bộ vào các vị trí của Nga bên kia sông từ xung quanh thành phố Kherson, buộc Nga phải dàn trải lực lượng để ngăn chặn Ukraine giành được chỗ đứng ở bờ đông.

Cuộc chiến ở đây vẫn còn mù mờ và khó đánh giá tầm quan trọng của nó do thông tin được hai bên công bố còn hạn chế. Không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẵn sàng vượt qua các vị trí cố thủ của Nga giữa Kherson và bán đảo Crimea.

Cơ quan tình báo quân đội Anh cho biết, quân Ukraine đã giữ được một đầu cầu nhỏ bắc qua sông kể từ đầu tháng 6. Còn những cuộc giao tranh trong những tuần gần đây đã xảy ra xung quanh làng Kozachi Laheri, phía đông bắc Kherson.

