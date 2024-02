Bộ Quốc phòng Anh nhận định trái ngược với Ukraine về năng lực Hạm đội Biển Đen Nga

Xuồng không người lái tự sát Ukraine áp sát tàu chiến Nga.

Tuần trước, quân đội Ukraine nói đã sử dụng 6 xuồng không người lái tự sát chất đầy thuốc nổ để phối hợp đánh chìm tàu hộ vệ tên lửa Ivanovets của Nga ở ngoài khơi bán đảo Crimea.

Tàu Ivanovets khi đó đang làm nhiệm vụ tuần tra khu vực ngoài khơi phía tây Crimea, cung cấp dữ liệu hàng hải cho các tàu chiến và máy bay khác của Nga, Bộ Quốc phòng Anh hôm 6/2 cho biết.

"Vụ tấn công mới nhất của Ukraine một lần nữa cho thấy rủi ro đối với các tàu chiến Nga hoạt động ở Biển Đen", Bộ Quốc phòng Anh nhận định. "Vụ việc có thể tác động đến cơ cấu chỉ huy và kiểm soát của Hạm đội Biển Đen, khiến hải quân Nga đánh giá lại hoạt động ở phía tây bán đảo Crimea".

Ukraine bắt đầu sử dụng xuồng không người lái tự sát tấn công Hạm đội Biển Đen Nga từ mùa thu năm 2022. Kể từ đó, Kiev đã không ngừng nâng cấp, củng cố năng lực của các xuồng không người lái tự sát.

Cuối năm ngoái, Ukraine công bố xuồng tự sát nhanh nhất ở Biển Đen với chiều dài 6 mét, tốc độ tối đa lên tới 110 km/giờ. Ngăn chặn mục tiêu bám sát mặt nước và di chuyển nhanh như vậy là điều không hề dễ dàng đối với các thủy thủ tàu chiến Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh tỏ ra thận trọng, nói "hải quân Nga chắc chắn vẫn có thể thực hiện ba nhiệm vụ chính ở Biển Đen, gồm tấn công tầm xa, tuần tra và hỗ trợ".

Nhận định của Bộ Quốc phòng Anh khác biệt với Ukraine. Hôm 4/2, hải quân Ukraine nói Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt" do tổn thất nặng nề.

Hải quân Ukraine tuyên bố các hoạt động của lực lượng Nga ở Biển Đen đã trở nên "rất phức tạp, nếu không muốn nói là bị tê liệt" sau gần hai năm xung đột.

Hải quân Ukraine về cơ bản đã không còn tồn tại sau khi Nga phá hủy các tàu chiến cuối cùng ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Các tàu ngầm Nga có thể hoạt động tự do ở Biển Đen, phóng tên lửa hành trình Kalibr mà không lo ngại nguy cơ Ukraine phát hiện.

Kiev phụ thuộc vào các tên lửa hành trình tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các tàu chiến, tàu ngầm Nga khi các tàu này được đưa về xưởng sửa chữa tại bán đảo Crimea.

Tháng 12/2023, Anh tuyên bố hỗ trợ Ukraine hai tàu quét mìn nhưng các tàu này chưa thể tới Biển Đen do bị Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cản. Theo Công ước Montreux, các tàu chiến được phép qua lại eo biển Dardanelles và Bosphorus do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát một cách tự do trừ khi có chiến tranh. Cuộc xung đột ở Ukraine là cơ sở để Thổ Nhĩ Kỳ ngăn Anh chuyển cho Ukraine tàu chiến.

