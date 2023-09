Newsweek đưa tin, thời gian gần đây, nhiều cựu thành viên của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã chia sẻ rằng họ đang gặp khó khăn trong tìm việc làm mới tại Nga trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều người đã phải làm những công việc lương thấp như tài xế taxi, công nhân xây dựng hoặc bảo vệ.

Wagner bắt đầu tuyển mộ tù nhân Nga vào mùa hè năm 2022 - vài tháng sau khi chiến sự Nga -Ukraine nổ ra. Ông “trùm” Yevgeny Progozhin thời điểm đó đề nghị ân xá cho những người bị kết án nếu họ chiến đấu sau 6 tháng ở Ukraine.

Sau cuộc binh biến bất thành vào cuối tháng 6 và sự ra đi bất ngờ của ông Prigozhin trong một vụ tai nạn máy bay, cuộc sống của các chiến binh Wagner sau khi trở về Nga ngày càng trở lên khó khăn hơn. Sau cái chết của thủ lĩnh, đại diện của Wagner được cho là đã gửi đi tin nhắn kêu gọi các thành viên tìm công việc mới vì họ sẽ không còn được phép tham gia xung đột với Ukraine nữa.

Binh lính Wagner chật vật tìm việc mới tại Nga. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, những cựu lính đánh thuê không thể tìm được một công việc ổn định vì những tiền án trước đó, bất chấp lời hứa sẽ có một khởi đầu mới sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Ukraine. Nhiều người than phiền rằng lệnh ân xá đối với những thành viên Wagner vốn xuất thân từ tù nhân không có hiệu quả, vì lý lịch của họ vẫn hiển thị tiền án, tiền sự khi nhà sử dụng lao động tra cứu.

Hãng tin Mozhem Obyasnit của Nga dẫn lời bà Svetlana – mẹ của một cựu chiến binh Wagner cho biết, con trai bà đã nộp hồ sơ xin việc tại một nhà máy chế tạo máy bay không người lái cảm tử ở vùng Kamchatka nhưng đã bị từ chối dù anh đã chính thức được lệnh ân xá.

“Thật đáng buồn khi họ đã hứa hẹn về một khởi đầu mới nhưng lời hứa đó không bao giờ được thực hiện. Không thể xóa các bản án khỏi lý lịch của họ. Họ đã được hứa và họ đã tin điều đó! Trên thực tế, họ đã bị lừa”, một bà mẹ khác bộc bạch.

Cô Tatyana - vợ một cựu thành viên Wagner ở tỉnh Tyumen nói với Mozhem Obyasnit rằng chồng cô đã cố xin việc ở nhà máy, nhưng an ninh đã từ chối. Bây giờ anh ấy đang phải kiếm sống bằng cách làm tài xế taxi chui.Trong khi đó, một cơ quan tuyển dụng đang tìm công nhân cho nhà máy sản xuất động cơ máy bay quân sự cho biết họ không thể thuê các cựu tù nhân ngay cả khi họ đã được ân xá. Một công ty khác đang tuyển dụng các vị trí làm việc tại sân bay Sheremetyevo (thủ đô Moscow) cho biết họ buộc phải từ chối các ứng viên từng có tiền án do áp lực từ Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).

Thậm chí, các công ty nước ngoài tại Nga cũng từ chối nhận các cựu binh sĩ Wagner vào làm việc. Cơ quan chịu trách nhiệm tuyển dụng phụ bếp tại một đại lý nhượng quyền của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Burger King từ Mỹ cũng không nhận các cựu binh sĩ Wagner làm việc. Tuy nhiên, đại lý này nhấn mạnh họ có thể ứng tuyển vị trí nhân viên giao hàng.

