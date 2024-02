Bầu cử Tổng thống Mỹ: Những tín hiệu tích cực dành cho ông Donald Trump

Những tín hiệu tích cực

Trong tuyên bố ngày 26/2 (giờ địa phương), bà Ronna McDaniel, 50 tuổi, nói rõ quyết định rời khỏi ghế Chủ tịch RNC vào ngày 8/3 để mở đường cho vị chủ tịch mới tiếp quản được đưa ra theo truyền thống của đảng Cộng hòa, theo đó phải có sự thay đổi một khi đảng lựa chọn được một ứng cử viên tổng thống. Chủ tịch RNC đương nhiệm là người ủng hộ mạnh mẽ ông Donald Trump và từng giúp ông thay đổi “bộ mặt” của đảng theo ý của vị cựu Tổng thống này. Bà lần đầu trở thành Chủ tịch RNC với sự ủng hộ của ông Donald Trump vào năm 2017 và đã 4 lần tái đắc cử. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người gần đây căng thẳng khi ông Donald Trump muốn RNC hủy các cuộc tranh luận sơ bộ của đảng, song bà Ronna McDaniel bác bỏ.

Đầu tháng trước, ông Donald Trump đã đề xuất đưa ông Michael Whatley, Chủ tịch đảng Cộng hòa tại bang North Carolina, phụ trách giám sát bầu cử thay thế bà Ronna McDaniel. Bên cạnh đó, vị cựu Tổng thống cũng chọn con dâu là Lara Trump (vợ của người con thứ ba là Eric Trump), lên làm đồng Chủ tịch RNC, thay thế ông Drew McKissick sau khi ông này cùng ngày thông báo sẽ từ chức vào tháng sau. RNC đóng vai trò quan trọng trong kêu gọi gây quỹ cho đại diện đảng Cộng hòa, quảng bá thông điệp của đảng, huy động các nguồn lực và thu hút cử tri.

Trước đó, tờ New York Post dẫn kết quả thăm dò dư luận của trường Siena College cho biết có 53% cử tri Do Thái được hỏi tại New York sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump, trong khi chỉ có 44% số người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ. Theo tờ báo có lượng phát hành lớn tại New York này, xu thế cử tri Do Thái đảo chiều quay sang ủng hộ ông Trump ngày càng rõ, kể từ sau khi bùng phát vòng xoáy xung đột mới giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Giám đốc chính trị quốc gia của tổ chức Liên minh Do Thái Cộng hòa Sam Markstein xác nhận, “xu thế đảo chiều trong nhóm cử tri Do Thái tại bang New York là rõ ràng và vững chắc”. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định thay đổi bất ngờ này sẽ không đủ để mang lại chiến thắng cho ông Donald Trump tại New York, nơi vốn được coi là “bang nhà” của đảng Dân chủ. Kết quả cuộc thăm dò dư luận của Siena College cũng cho thấy ông Biden đang dẫn đối thủ Trump với tỷ lệ 48% và 36% tại New York.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ sắp bước vào giai đoạn tăng tốc. Ông Donald Trump đã giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa ở các bang Iowa, New Hampshire, Nevada và South Carolina. Trong các cuộc thăm dò tại những bang sắp diễn ra bầu cử sơ bộ, ông cũng bỏ xa ứng cử viên Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. Đang chú ý, trong 40 năm qua, gần như tất cả ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina cuối cùng đều trở thành ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Người tiền nhiệm Donald Trump và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Và những tác động khác

Đã qua lâu rồi thời điểm đương kim Tổng thống Joe Biden tự tin dạo bước trên đường phố Kiev vào tháng 2/2023, đóng vai trò là bên ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine liên quan đến cuộc xung đột với Nga. Gần một năm sau lần xuất hiện đó, Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt trong cuộc đua tái tranh cử khi sa lầy vào một cuộc chiến bế tắc này và chật vật ứng phó với sự biến động của một cuộc chiến khác: cuộc xung đột ở Dải Gaza đe dọa lan rộng ra toàn bộ Trung Đông bất cứ lúc nào.

Trên thực tế, cuộc xung đột Israel - Hamas đã lan ra Biển Đỏ và Vịnh Aden khi lực lượng Houthi ở Yemen liên tục tấn công các tàu trong khu vực và các nhóm vũ trang khác đã nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ ở Iraq ở Syria. Các sự kiện đã châm ngòi cho các cuộc tấn công trả đũa của Mỹ.

Mỹ không có chiến tranh, nhưng việc vướng vào nhiều mặt trận xung đột, cộng với cuộc khủng hoảng người di cư đang diễn ra dọc biên giới Mỹ-Mexico, không phải là môi trường lý tưởng cho ông chủ Nhà Trắng khi ông tăng cường chiến dịch tái tranh cử vào tháng 11 tới. Và thậm chí tình hình còn tệ hơn đối với Tổng thống Biden khi đối thủ sáng giá từ Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, đã lấy sự bất ổn toàn cầu này làm cái cớ để tấn công ông Joe Biden là “yếu đuối”.

Theo cố vấn Đảng Dân chủ Melissa DeRosa, cảm giác bất ổn do những xung đột trên gây ra, chưa nói đến vấn đề an ninh biên giới, sẽ đóng một vai trò nhất định trong cuộc bầu cử này. “Tôi thực sự nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề đối với Tổng thống Joe Biden và là điều mà ông Donald Trump tiếp tục khai thác”, bà Melissa DeRosa nói, nhấn mạnh về cuộc khủng hoảng di cư, mà bà gọi là “gót chân Achilles” của Tổng thống Joe Biden khi số lượng người di cư kỷ lục đã vào Mỹ trong những tháng gần đây.

Bên cạnh đó, tỷ lệ ủng hộ của ông Joe Biden đối với chính sách đối ngoại đang ở mức thấp, 58% nói rằng họ không tán thành cách ông xử lý các vấn đề quốc tế, so với 36% tán thành. Đó là một tín hiệu không tốt đối với đương kim chủ nhân Nhà Trắng, vốn tự cho mình là một người có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, khi có 8 năm làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới với tư cách là Phó Tổng thống thời ông Barack Obama và nhiều nhiệm kỳ với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Hơn nữa, ông Joe Biden tự hào vì đã phục hồi các liên minh quốc tế, bao gồm cả NATO và ở châu Á, sau khi dành phần lớn thời gian trong chiến dịch tranh cử năm 2020 để cam kết đưa nước Mỹ “trở lại” sân khấu thế giới sau những năm ông Donald Trump theo chủ nghĩa biệt lập, hỗn loạn. Nhưng những khó khăn liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine vẫn còn rất lớn, vì ông Joe Biden đã nỗ lực khẳng định mình là người lãnh đạo một liên minh đa quốc gia rộng lớn hỗ trợ Kiev sau khi xung đột nổ ra vào năm 2022, đồng thời tránh đối đầu trực tiếp giữa Washington và Moscow...

Vấn đề phức tạp hơn nữa là sự ủng hộ kiên định của Tổng thống Joe Biden đối với cuộc chiến của Israel với Hamas, điều này đã khiến ông phải hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ những người ủng hộ ông và những người khác thuộc cánh tả. Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã ngắt lời Tổng thống Joe Biden nhiều lần hôm 23/1 trong bài phát biểu về quyền phá thai, một vấn đề mà tổng thống đang coi là trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của mình.

Sự căng thẳng đó có thể quay trở lại tác động với ông Biden vào tháng 11 tới tại các bang quan trọng như Michigan, nơi có đông người Arab và Hồi giáo, cũng như trong số các cử tri trẻ – cả hai nhóm có nhiều khả năng phản đối cách xử lý cuộc chiến của đương kim Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, chưa kể đến tiềm năng của một mặt trận khác: ở bán đảo Triều Tiên, khi mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngày càng xấu đi.

