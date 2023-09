Báo Mỹ: Ukraine phóng tên lửa nhầm mục tiêu khiến ít nhất 17 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tên lửa phóng vào thành phố Kostiantynivka (ảnh: ALJ)

Hôm 19/9, New York Times (báo Mỹ) đưa tin, vụ tên lửa phóng vào Kostiantynivka xảy ra hôm 6/9, khiến ít nhất 17 dân thường thiệt mạng, 32 người khác bị thương, là do lực lượng Ukrainr bắn nhầm.

Kostiantynivka có dân số khoảng 70.000 người trước khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra. Thành phố này cách thành phố Bakhmut khoảng 30km và hiện do lực lượng Ukraine kiểm soát.

Hôm 6/9, một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, có đám cháy lớn ở một khu chợ thuộc Kostiantynivka. Binh sĩ Ukraine có mặt và đưa các túi đựng thi thể khỏi hiện trường.

Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó tuyên bố, Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công.Tuy nhiên, bằng chứng do New York Times thu thập cho thấy, tên lửa do quân đội Ukraine phóng không bắn trúng mục tiêu chỉ định mà rơi xuống trung tâm Kostiantynivka.

“Mảnh vỡ tên lửa, hình ảnh vệ tinh, lời kể của nhân chứng và các bài viết trên mạng xã hội cho thấy, rõ ràng vụ việc thảm khốc là hậu quả do tên lửa Ukraine bắn nhầm”, New York Times đưa tin.

Theo New York Times, tờ báo này đã thu được đoạn video cho thấy, tên lửa phóng vào Kostiantynivka bay từ hướng lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát, không phải từ phía phòng tuyến của Nga.

Tờ báo Mỹ cũng dẫn lời 2 chuyên gia xử lý bom mìn (giấu tên) cho hay, mảnh vỡ thu được ở hiện trường phù hợp với loại đạn 9M38, được bắn bởi hệ thống phòng không Buk của Ukraine. Đây không phải đạn từ hệ thống S-300 mà quân đội Nga sử dụng.

Vài phút trước khi vụ việc ở Kostiantynivka xảy ra, quân đội Ukraine đã phóng 2 tên lửa đất đối không về phía chiến tuyến Nga, cách Kostiantynivka khoảng 16km về phía tây bắc, New York Times cho hay.

Tờ báo Mỹ khẳng định có đầy đủ bằng chứng về thông tin đưa ra.

Đáp lại cáo buộc của New York Times, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố, Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào Kostiantynivka, Guardian hôm 19/9 đưa tin.

“Theo điều ra, đối phương đã tấn công cơ sở dân sự ở Kostiantynivka bằng hệ thống S-300. Điều này được chứng minh bằng các mảnh vỡ tên lửa ở hiện trường”, SBU cho hay.

Khu chợ ở Kostiantynivka tan hoang sau vụ nổ tên lửa (ảnh: CNN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – hôm 19/9 khẳng định tên lửa phóng vào thành phố Kostiantynivka là của quân đội Ukraine.

“Ngay cả khi chỉ là vô tình, hành động đó đã cho mọi người thấy rằng, phi quân sự hóa Ukraine không phải chỉ là yêu cầu, mà còn là điều mang tính sống còn”, bà Zakharova nói.

Hôm 15/11/2022, một quả tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow của Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng. Ukraine ban đầu cáo buộc Nga phóng tên lửa. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Ba Lan đã xác định rằng, tên lửa này là của Ukraine.

