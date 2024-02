Báo Mỹ nêu tên quốc gia đứng sau vụ nổ hai đường ống khí đốt quan trọng ở Iran

Lửa bốc lên sau khi đường ống khí đốt của Iran phát nổ hôm 14/2.

Israel đã bí mật thực hiện các vụ phá hoại nhằm vào hai đường ống khí đốt quan trọng ở Iran vào tuần này, đánh dấu sự leo thang mới trong quan hệ căng thẳng giữa hai nước, tờ New York Times (NYT) hôm 16/2 đưa tin.

“Israel từ lâu được biết đến với khả năng thực hiện các vụ phá hoại nhằm vào quân đội và cơ sở hạt nhân ở Iran. Nhưng vụ phá hoại gần đây đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đánh dấu bước leo thang mới trong mặt trận tác chiến bí mật”, NYT dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây giấu tên cho biết.

Nguồn tin của NYT cũng tiết lộ Israel liên quan vụ nổ nhà máy hóa chất ở ngoại ô thủ đô Tehran hôm 15/2. Giới chức địa phương Iran nói vụ nổ có thể xảy ra do tai nạn.

Hai đường ống khí đốt của Iran bị hư hại có chiều dài 1.000km và có thể vận chuyển tới 57 triệu m3 khí đốt. Các vụ nổ khiến Iran tạm thời mất 1/6 sản lượng khai thác khí đốt mỗi ngày và dẫn đến mất điện cục bộ ở nhiều nơi.

Iran mô tả thiệt hại “không đáng kể” và đã hoàn thành sửa chữa đường ống ngay trong ngày. Nhưng vụ nổ được coi là “lời cảnh báo” về các mục tiêu phá hoại mới mà Israel thực hiện trong lãnh thổ Iran, theo NYT.

Theo NYT, Israel nhiều khả năng đã nắm rõ cơ sở hạ tầng và mạng lưới đường ống khí đốt của Iran khi thực hiện vụ phá hoại. Hoạt động này được mô tả là không hề dễ dàng vì yếu tố khoảng cách, địa lý và lực lượng an ninh Iran thường xuyên tuần tra.

Hôm 14/2, giám đốc công ty khí đốt quốc gia Iran Saeed Aghli nói hai vụ nổ đường ống xảy ra do “hành động khủng bố”. Những "kẻ phá hoại" đã tấn công đường ống ở thành phố Borujen phía tây nam và thành phố Safashahr ở phía nam, ông Aghli nói.

Theo truyền thông địa phương, vụ phá hoại đã làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt ở một số khu vực thuộc ít nhất 3 tỉnh gồm Bắc Khorasan, Lorestan và Zanjan.

Javad Owji, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran xác nhận 2 đường ống bị phá hoại nằm trong mạng lưới đường ống khí đốt quốc gia. “Chúng tôi đã gấp rút sửa chữa đường ống. Một trong những mục tiêu của đối phương là cắt nguồn khí đốt cung cấp cho các tỉnh ở Iran. May mắn là điều đó đã không xảy ra”.

Theo tờ Times of Israel, Israel hiện chưa lên tiếng trước thông tin do báo Mỹ New York Times đăng tải. Israel thường tránh công khai các hoạt động bí mật ở nước ngoài, đặc biệt là các hoạt động nhằm vào Iran.

