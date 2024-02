Báo Mỹ: CIA xây dựng 12 căn cứ bí mật ở Ukraine để do thám Nga

Trụ sở Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

CIA đã biến Ukraine thành trung tâm do thám Nga trong một thập kỷ, kể từ khi chính phủ thân Nga ở Ukraine bị lật đổ vào năm 2014, New York Times (NYT) đưa tin.

Tình báo Mỹ đã tài trợ và tổ chức mạng lưới căn cứ bí mật trên lãnh thổ của quốc gia thuộc Liên Xô cũ và biến Kiev thành một phần của “liên minh bí mật” do thám Moscow, NYT dẫn nguồn tin từ một số quan chức, cựu quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu cho biết.

Số lượng căn cứ do thám do CIA xây dựng ở Ukraine được cho là ít nhất là 12, nằm dọc biên giới với Nga nhằm thu thập thông tin tình báo. Ukraine sử dụng các căn cứ này phục vụ cuộc tấn công bằng UAV và liên lạc với các đặc vụ hoạt động bí mật trong lãnh thổ Nga, RT trích dẫn thông tin do tờ NYT đăng tải cho biết.

Phóng viên NYT đã trực tiếp tới một trong những căn cứ như vậy nằm ở dưới hầm ngầm kiên cố. Căn cứ này được CIA tài trợ và trang bị, NYT cho biết, dẫn lời tướng Sergey Dvoretsky, quan chức tình báo cấp cao của Ukraine.

Tướng Dvoretsky nói cơ quan tình báo Mỹ trang bị cho căn cứ các thiết bị liên lạc và máy tính lớn với khả năng "xâm nhập mạng lưới vệ tinh của Nga, Belarus và Trung Quốc".

Theo NYT, CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ cũng cung cấp cho Ukraine thông tin về các hoạt động điều quân của Nga và các cuộc tấn công tên lửa trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra.

Hiện tại, những căn cứ tình báo này quan trọng hơn bao giờ hết, khi Nga đang trong thế tấn công còn Ukraine thì phụ thuộc vào các thông tin tình báo do Mỹ cung cấp. Nếu không có nguồn hỗ trợ bổ sung từ Quốc hội Mỹ, CIA có thể phải thu hẹp quy mô hoạt động ở Ukraine.

Để trấn an, giám đốc CIA William J. Burns đã có chuyến thăm bí mật tới Ukraine vào thứ Năm tuần trước. Đây là chuyến thăm thứ 10 của giám đốc CIA kể từ khi xung đột nổ ra.

Hoạt động hợp tác tình báo Mỹ - Ukraine bắt đầu ngay sau "cuộc cách mạng Maidan" năm 2014. Kể từ đó, Kiev trở thành "một trong những đối tác tình báo quan trọng nhất nhằm đối phó Nga", theo NYT.

Năm 2016, CIA bắt đầu huấn luyện các biệt kích Ukraine trong hàng ngũ đơn vị số 2245. Trung tướng Kirill Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine, cũng từng là thành viên đơn vị 2245.

CIA cũng huấn luyện các sát thủ Ukraine, những người chuyên thực hiện các vụ ám sát quan chức thân Nga cấp cao ở vùng Donbass.

Theo NYT, mặc dù Mỹ đã sơ tán hầu hết nhân sự khỏi Ukraine sau khi xung đột nổ ra, vẫn còn một số đặc vụ CIA ở lại, làm nhiệm vụ ở miền tây Ukraine

Nga đã nhiều lần nêu mối quan ngại với an ninh quốc gia khi Mỹ tăng cường hoạt động bí mật ở Ukraine và Kiev muốn gia nhập NATO. Nhu cầu đảm bảo an ninh là một trong những lý do khiến Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Nguồn: [Link nguồn]