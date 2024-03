Bác sĩ Hàn Quốc đình công: Đã một tháng, chưa có hướng ra

Các cột mốc một tháng đình công . Ngày 20-2: 6.415 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện trên khắp Hàn Quốc nộp đơn xin nghỉ, đình công. . Ngày 22-2: Chính phủ nâng mức khủng hoảng dịch vụ chăm sóc y tế lên mức “nghiêm trọng“, mức cao nhất trong hệ thống y tế. . Ngày 26-2: Chính phủ ra tối hậu thư, ra hạn chót để các bác sĩ quay lại làm việc vào ngày 29-2, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp pháp lý. . Ngày 1-3: Cảnh sát khám xét trụ sở và nhà riêng của các lãnh đạo Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA). . Ngày 3-3: Hàng chục ngàn bác sĩ biểu tình tại Công viên Yeouido (phía tây Seoul). . Ngày 4-3: Bộ Y tế bắt đầu thủ tục đình chỉ giấy phép làm việc của khoảng 7.000 bác sĩ đình công. . Ngày 7-3: Cảnh sát thẩm vấn lãnh đạo KMA - BS Joo Soo-ho. . Ngày 11-3: Bộ Y tế gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép hành nghề tới khoảng 5.000 bác sĩ đình công. . Ngày 16-3: Nhiều giáo sư ngành y báo động sẽ nộp đơn từ chức tập thể vào ngày 25-3. . Ngày 18-3: Đình chỉ giấy phép hành nghề hai bác sĩ là lãnh đạo Ủy ban Khẩn cấp KMA. Tranh cãi pháp lý Cuối tháng 2, chính phủ Hàn Quốc ra thời hạn cho các bác sĩ đình công quay lại làm việc trễ nhất trong ngày 29-2, nếu không sẽ bị xử lý hình sự hoặc bị thu giấy phép hành nghề. Ngày 11-3, Bộ Y tế thông báo sẽ đình chỉ giấy phép của khoảng 5.000 bác sĩ không chịu quay lại làm việc. Tờ The Korea Herald dẫn ý kiến nhiều nhân viên y tế Hàn Quốc rằng việc chính phủ yêu cầu các bác sĩ quay lại làm việc đã vi phạm Công ước 29 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cấm bất kỳ thực thể nào sử dụng lao động cưỡng bức. Theo họ, các bác sĩ có quyền tự do bắt đầu hoặc từ bỏ công việc, chính phủ không có quyền hạn chế điều này. Bác sĩ chỉ có thể bị buộc phải quay lại làm việc khi đất nước đối mặt với khủng hoảng y tế, mà chính phủ không có bằng chứng chứng minh điều này, do đó chuyện buộc bác sĩ tiếp tục làm việc là hành vi cưỡng bức lao động. Chính phủ Hàn Quốc dẫn một điều khoản đặc biệt trong Công ước 29 của ILO cho thấy rằng việc từ chức hàng loạt của các bác sĩ có thể “gây nguy hiểm cho sự tồn tại, hạnh phúc của toàn bộ hoặc một phần người dân”. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc buộc các bác sĩ quay lại làm việc là điều có thể chấp nhận được, vì nếu không người dân sẽ đứng trước cuộc khủng hoảng y tế. ILO vẫn chưa đưa ra quan điểm về việc chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các bác sĩ quay lại làm việc. Nhiều chuyên gia pháp lý có quan điểm khác nhau về việc này. Có chuyên gia cho rằng việc chính phủ Hàn Quốc không nhận đơn từ chức của các bác sĩ là hành vi cưỡng bức lao động, vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế. Chuyên gia khác cho rằng yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc không vi phạm quy định của ILO, vì về bản chất thì bác sĩ không phải là đối tượng bị cưỡng bức lao động.