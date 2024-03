Ảnh: Thủ đô Haiti chìm trong bạo lực, băng đảng lấn lướt cảnh sát, cảnh báo đáng sợ

Tội phạm cầm súng ngang nhiên ra đường ở Haiti (ảnh : Al Jazeera)

Al Jazeera hôm 6/3 đưa tin, người dân ở Port-au-Prince đang cố gắng chạy trốn khỏi thành phố hoặc chỉ ra ngoài để mua những thứ cần thiết nhất. Các băng đảng tội phạm có vũ trang đang kiểm soát phần lớn Port-au-Prince trong khi lực lượng an ninh dường như rơi vào thế yếu.

Jimmy Cherizier – thủ lĩnh băng đảng quyền lực nhất Haiti – đã cảnh báo biến đảo quốc vùng Caribe thành “địa ngục”, nếu Thủ tướng Ariel Henry không nhanh chóng từ chức.

“Nếu ông Ariel Henry không nhanh chóng từ chức, và nếu quốc tế tiếp tục ủng hộ ông ta, thì chúng ta sẽ tiến thẳng đến một cuộc nội chiến dẫn đến diệt chủng”, Cherizier nói trong cuộc họp báo ở Port-au-Prince.

“Haiti hoặc trở thành thiên đường hoặc trở thành địa ngục đối với tất cả. Không có chuyện một nhóm nhỏ người giàu sống trong các khách sạn lớn lại có quyền quyết định số phận của tầng lớp lao động”, Cherizier nói.

Tuần trước, các băng đảng tội phạm đã tấn công 2 nhà tù lớn nhất Haiti và giải thoát hàng nghìn tù nhân.

Jimmy Cherizier – trùm băng đảng tội phạm tuyên chiến với chính phủ (ảnh : Al Jazeera)

Người vô tội bỏ mạng do đụng độ ở Port-au-Prince (ảnh : Al Jazeera)

Xe của lực lượng an ninh Haiti bị tội phạm thiêu rụi (ảnh : Al Jazeera)

Hôm 5/3, một học viện cảnh sát ở Port-au-Prince, nơi đào tạo hơn 800 học viên, đã bị các băng đảng tội phạm tấn công. Cảnh sát Haiti cho biết, lực lượng an ninh tiếp viện kịp thời và họ vẫn kiểm soát học viện.

Haiti hiện không có quân đội chính quy. Nước này có kế hoạch tái lập quân đội từ năm 2017 nhưng nay mới đang trong quá trình triển khai và không rõ thời hạn hoàn thành.

Lực lượng vũ trang duy nhất đang hoạt động của quốc gia này là Cảnh sát Quốc gia Haiti (HNP), chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh nội bộ. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát Haiti được cho là không đông đảo bằng các băng nhóm tội phạm và trang bị cũng kém hơn, theo Al Jazeera.

“Haiti đang nằm dưới sự kiểm soát của các băng đảng. Chính phủ không ra mặt”, ông Michel St-Louis, 40 tuổi – cư dân ở Port-au-Prince – nói khi đứng trước một đồn cảnh sát bị đốt phá.

Theo Văn phòng Nhập cư của Liên hợp quốc, khoảng 15.000 người ở Port-au-Prince đã phải rời bỏ nhà cửa do lo ngại bạo lực.

Đốt phá trên đường phố ở thủ đô Port-au-Prince (ảnh : Al Jazeera)

Người dân ở Port-au-Prince tìm cách sơ tán (ảnh : Al Jazeera)

Cảnh sát Haiti phòng thủ ở một đồn cảnh sát bị đốt phá (ảnh : Al Jazeera)

Trong khi đó, Thủ tướng Haiti Ariel Henry vẫn đang ở nước ngoài.

Hôm 5/3, Văn phòng Thống đốc Puerto Rico (lãnh thổ hải ngoại của Mỹ) xác nhận ông Henry đã tới thủ phủ San Juan. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin, Dominica – quốc gia cùng tọa lạc trên đảo Hispaniola với Haiti – không cho phép máy bay chở ông Henry hạ cánh.

Thủ tướng Henry được bổ nhiệm vài ngày trước khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát (ngày 7/7/2021). Ông Henry hiện giữ chức quyền Tổng thống.

Theo lịch trình, Haiti sẽ tổ chức bầu tổng thống trước ngày 7/2/2024. Tuy nhiên, ông Henry hoãn bầu cử vô thời hạn với lý do bất ổn an ninh do tội phạm gia tăng.

