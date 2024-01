26 bang Mỹ đề nghị ông Biden "đứng sang một bên" để Texas đảm bảo an ninh biên giới

Bang Texas đã chăng dây thép gai dọc biên giới nhằm ngăn người di cư vượt biên vào Mỹ.

Tổng chưởng lý ở 26 bang đã khẳng định quan điểm ủng hộ giải pháp của bang Texas trong việc ngăn chặn làn sóng người di cư vượt biên giới Mỹ - Mexico.

Lá thư chỉ trích ông Biden và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS) Alejandro Mayorkas vì cản trở nỗ lực của Texas nhằm ngăn chặn dòng người di cư.

Lá thư được công bố sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép chính quyền liên bang cắt hàng rào thép gai mà Texas đặt dọc biên giới.

Lá thư cáo buộc lực lượng biên phòng dưới quyền ông Mayorkas đã liên tục "cắt hàng rào thép gai của Texas nhân lúc lực lượng an ninh của bang sơ hở, tạo điều kiện để người di cư xâm nhập bất hợp pháp".

DHS khẳng định sự cần thiết của việc cắt hàng rào thép gai để lực lượng biên phòng liên bang có thể tuần tra ở một số điểm nóng biên giới.

Lực lượng an ninh Texas tuần tra ngăn chặn người di cư.

"Chính quyền liên bang cần đảm bảo an ninh biên giới và nếu họ không làm được thì không nên cố gắng ngăn Texas làm điều đó", Tổng chưởng lý bang Iowa, Brenna Bird nói hôm 29/1.

"Chính quyền liên bang đang tốn sức đấu tranh với Texas trong khi nếu đảm bảo an ninh biên giới ngay từ đầu, tình hình đã tốt hơn nhiều", bà Bird nói thêm.

Lá thư có chữ ký của tổng chưởng lý các bang Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, West Virginia và Wyoming.

"Việc hàng triệu người tràn qua Texas một cách bất hợp pháp không khác gì một cuộc xâm lược”, các tổng chưởng lý viết trong thư, nhấn mạnh "các bang ở biên giới cần tự bảo vệ trước cuộc xâm lược".

"Những gì cần làm rất đơn giản, củng cố và bảo vệ an ninh biên giới", nội dung trong thư viết. "Nếu ông Biden và giới chức liên bang không làm được thì đứng sang một bên để Texas làm".

Thống đốc Texas Greg Abbott đã chỉ đạo lực lượng an ninh bang tiếp tục căng dây thép gai bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao. "Hành động của Tổng thống Biden đã gây ra một cuộc xâm lược chưa từng có mà chúng ta cần phải chống lại", ông Abbott nói.

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), hơn 6 triệu người di cư đã tràn sang Mỹ kể từ khi ông Biden lên nắm quyền vào năm 2021.

Tháng 12/2023 đánh dấu số lượng người di cư vượt biên lớn nhất với 302.000 người, chưa tính đến những người vượt biên mà lực lượng biên phòng Mỹ không phát hiện.

Căng thẳng giữa Texas và chính quyền liên bang đã dẫn đến những lo ngại về khả năng xảy ra "nội chiến" ở Mỹ. Tuần trước, một số nghị sĩ đảng Dân chủ đề xuất ông Biden "liên bang hóa lực lượng Vệ binh Texas để ngăn Thống đốc Abbott kháng lệnh của Tòa án Tối cao".

Thống đốc Abbott sau đó đưa ra tuyên bố đáp trả, nói rằng nếu Tổng thống Biden liên bang hóa lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas thì đó sẽ là thảm họa.

Ở Quốc hội, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang chuẩn bị biện pháp đáp trả nhằm sa thải Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas.

Ủy ban An ninh Nội địa do do đảng Cộng hòa ở Hạ viện kiểm soát sẽ bỏ phiếu hôm 30/1 nhằm luận tội ông Mayorkas. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump, tuyên bố sẽ đẩy nhanh quá trình luận tội "càng sớm càng tốt".

