Vốn hóa Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long bất ngờ vượt Vingroup

Thị trường tăng nhẹ ngay khi mở cửa, sau đó rung lắc trước khi lùi hẳn về dưới mốc 1.180 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch. Áp lực đối với chỉ số chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng, đặc biệt là các mã lớn như VCB, CTG, BID cùng các bluechip khác như MSN, VHM, MWG.

3 mã ngân hàng lớn là VCB (Vietcombank), BID (BIDV), CTG (Vietinbank) đã kéo giảm chỉ số gần 3,3 điểm.

Đối với TVB, cổ phiếu này đã có bốn phiên liên tiếp tăng kịch trần, sau khi được giao dịch toàn thời gian trở lại trong các phiên với quyết định từ HOSE chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang kiểm soát kể từ ngày 19/1.

Cặp đôi HAG-HNG hút dòng tiền đầu cơ và tăng mạnh. Trong đó, HNG chốt phiên tăng kịch trần 6,9% lên 4.950 đồng, khớp 8,27 triệu đơn vị, còn HAG tăng 4,64% lên 14.650 đồng, khớp lệnh đứng thứ hai trên sàn với hơn 22,1 triệu đơn vị.

Kết quả hôm nay 23/1, Vn-Index giảm 5,36 điểm (-0,45%), xuống 1.177,5 điểm. HNX Index giảm 0,51 điểm (-0,22%), xuống 229,26 điểm. Chỉ số Upcom giảm 0,27 điểm (-0,31%), xuống 87,45 điểm.

Thị trường lại quay đầu giảm với hàng loạt cổ phiếu đảo chiều

Thanh khoản tăng mạnh so với chốt phiên tuần trước. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 19,6 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 313 mã giảm so với 164 mã tăng và 99 mã đứng giá.

TCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,44 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM lấy đi của Vn-Index 0,68 điểm.

Khối ngoại mua vào lượng cổ phiếu tương đương 1.891 tỷ đồng, bán ra tương đương 1.657 tỷ đồng. Thống kê, phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 234 tỷ đồng, là phiên mua ròng thứ 9 liên tiếp trên sàn HoSE.

Phiên này, HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát tăng 0,18%, đạt 28.350 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên thứ ba liên tiếp cổ phiếu này giữ vững sắc xanh.

Sự tăng giá liên tiếp của HPG trong những phiên gần đây đã đẩy giá trị vốn hóa của Hòa Phát lên mức 164.849 tỷ đồng. Con số này đã giúp Hòa Phát vượt qua Vingroup khi cổ phiếu VIC giảm 0,46% trong phiên giao dịch cùng ngày, vốn hóa còn gần 164.799 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá trị vốn hóa Hòa Phát vượt Vingroup

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá trị vốn hóa Hòa Phát vượt Vingroup kể từ khi 2 doanh nghiệp này niêm yết năm 2007.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát cũng vừa cho biết quý 4/2023, HPG đạt kết quả kinh doanh tốt nhất cả năm.

Cụ thể, doanh thu của Tập đoàn ghi nhận đạt 34.925 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.969 tỷ đồng, tăng 249% so với cùng kỳ 2022 và 48 % so với quý trước.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu của Hòa Phát đạt 120.355 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.800 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]