Sếp lớn đua nhau thoái vốn, việc kinh doanh của Thế giới Di động hiện ra sao?

VN-Index diễn biến giằng co trong biên độ hẹp khi mở cửa giao dịch sáng nay. Sau hơn 1 giờ giao dịch, lực bán gia tăng ở một số mã lớn như VIC, VHM, BCM đã khiến VN-Index lùi nhanh về gần ngưỡng 1.230 điểm.

Sự đi xuống mạnh của VIC - VHM với mức giảm lần lượt là 6,25% và 5,95% đã kéo lùi chỉ số chính.

Nhóm sản xuất cũng là một trong những nhóm diễn biến tiêu cực nhất. Trong đó, HPG giảm 2,11% và là cổ phiếu tác động tiêu cực thứ ba đến chỉ số VN-Index sau bộ đội VIC - VHM.

Nhóm ngân hàng phân hóa rõ rệt trong phiên. Trong khi CTG tăng 2%, VIB tăng 3,33%, MBB tăng 0,52%, HDB tăng 0,29%, MSB tăng 1,37% thì VCB và EIB đứng giá tham chiếu, còn BID, TCB, ACB, VPB, SHB, STB, OCB đều giảm với mức giảm chưa tới 1%.

Kết phiên hôm nay 14/9, VN-Index giảm 14,58 điểm, tương đương 1,18%, xuống 1.223,81 điểm. HNX Index giảm 4,25 điểm, tương đương 1,66%, còn 251,86 điểm. Upcom Index giảm 0,53 điểm, tương đương 0,57%, còn 93,65 điểm.

Sắc đỏ tiếp tục là gam màu chủ đạo trên bảng giao dịch điện tử

Thanh khoản có phần giảm sút so với phiên hôm qua nhưng vẫn đứng ở mức khá cao. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 30,7 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 99 mã tăng giá, 58 mã đứng giá tham chiếu và 409 mã giảm giá.

CTG là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số chính khi đem về cho Vn-Index 0,81 điểm. Ở chiều ngược lại, VIC lấy đi của VN-Index 3,36 điểm.

Phiên này, MWG của Thế giới Di động giảm giảm 0,35% còn 57.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy sau hai phiên tăng tốt, cổ phiếu này đã quay đầu đảo chiều theo xu hướng của thị trường chung.

Từ ngày 25/4/2023 đến 8/9/2023, giá cổ phiếu MWG tăng 48,6%, từ 37.340 đồng, lên 55.500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, đáng lưu ý, sau nhịp tăng nóng, theo dữ liệu trên iBoard của Công ty Chứng khoán SSI, định giá cổ phiếu MWG theo P/E là 51,92 lần (trung bình ngành là 45,78 lần), định giá theo P/B là 3,5 lần (trung bình ngành 3,11 lần).

Có thể thấy, sau nhịp bật tăng nóng, định giá nhóm bán lẻ nói chung và đặc biệt cổ phiếu MWG không còn rẻ, thậm chí đang giao dịch vùng định giá cao trong nhiều năm.

Sếp lớn Thế giới Di động đua nhau bán ra

Liên quan đến MWG, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động mới đây vừa công bố thông tin cho biết, ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Thế giới Di động đã đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Được biết, giao dịch này dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn từ ngày 7/9 đến 6/10/2023.

Hiện tại, ông Đoàn Văn Hiểu Em đang nắm giữ tổng cộng 3,88 triệu cổ phiếu MWG, tương đương tỷ lệ 0,266% vốn cổ phần của Thế giới Di động. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu tại MWG của ông Hiểu Em sẽ giảm xuống còn 0,197%, tương ứng 2,88 triệu cổ phiểu.

Trước đó, một lãnh đạo khác của Thế giới Di Động cũng bán ra cổ phiếu MWG. Cụ thể, ngày 13/7, ông Đặng Minh Lượm, thành viên HĐQT bán ra 300.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 0,24% về còn 0,22% vốn điều lệ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 66.490 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng doanh thu chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) và Thế Giới Di Động (TGDĐ) đạt 48.300 tỉ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng trưởng 2% so với tháng trước.

