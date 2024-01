Nữ đại gia kinh doanh vàng sở hữu tài sản hơn 4.600 tỷ đồng

Sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch ngày 23/1. Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 1.177,5 điểm, giảm hơn 5 điểm so với phiên giao dịch liền trước. Tổng giá trị giao dịch thị trường TP HCM đạt hơn 15.100 tỷ đồng, sụt hơn 3.600 tỷ so với hôm qua.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,51 điểm để đóng cửa ở mức 229,26 điểm. Chỉ số Upcom-Index giảm 0,27 điểm để đóng cửa ở mốc 87,45 điểm.

Trái ngược với đà giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam, mã cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận do nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có phiên tăng mạnh 2.100đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 2,39% để đóng cửa ở mức giá 89.800đ/cổ phiếu.

Cổ phiếu PNJ tăng mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp này ghi nhận mức lãi kỷ lục trong năm 2023. Cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh vừa công bố, PNJ đạt doanh thu hơn 33.100 tỷ đồng, giảm 2,2% so với năm 2022. Tính riêng trong quý 4/2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.760 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 632 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ.

Ảnh: PNJ của nữ chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung ghi nhận lãi kỷ lục trong năm 2023

Dù doanh thu giảm nhưng nhờ lợi nhuận gộp lại tăng, giúp lãi sau thuế của PNJ tăng thêm 8,9%, lên hơn 1.970 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi thành lập năm 1988. Công ty chỉ hoàn thành 93% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt gần 2% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Trong số ba mảng kinh doanh chính, doanh thu bán lẻ và bán sỉ trang sức giảm lần lượt gần 8% và hơn 30% so với năm 2022. Mảng duy nhất tăng trưởng dương là vàng 24K, mang về cho PNJ hơn 10.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với năm trước. Đây là con số kỷ lục mà PNJ từng báo cáo kể từ năm 2017, trung bình mỗi ngày hãng bán ra gần 29 tỷ đồng vàng 24K. Nhớ đó, mảng này lần đầu chiếm gần một phần ba trong cơ cấu doanh thu công ty.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu PNJ không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung tăng thêm hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 51,16 triệu cổ phiếu PNJ, khối tài sản của nữ đại gia vàng 67 tuổi ghi nhận tăng thêm hơn 107 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, khối tài sản của Chủ tịch PNJ đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 4.686 tỷ đồng.

Sau phiên điều chỉnh giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp, nhận định về xu hướng thị trường phiên giao dịch ngày 24/1, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap dự báo chỉ số đại diện VN-Index có thể sẽ tăng trở lại từ hỗ trợ MA5 ngày tại ngưỡng 1.175 điểm. Khi đó, chỉ số tiếp tục vận động trong một kênh tăng giá chậm và hướng lên kháng cự tiếp theo tại 1.190-1.195 điểm. Tuy nhiên nếu VN-Index tiếp tục điều chỉnh và đóng cửa dưới mốc 1.175 điểm, chỉ số có khả năng sẽ cần tìm điểm tựa tại hỗ trợ thấp hơn là đường MA10 đang nằm ở vùng 1.166-1.168 điểm.

Chuyên gia CTCK Asean (Aseansc) đánh giá thị trường vẫn chưa có tín hiệu xác nhận vùng đỉnh. Song các yếu tố động lượng có thấy khối lượng đang không đi cùng với điểm số gia tăng của thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, cân nhắc mua vào nếu có những nhịp rung lắc tại ngưỡng 1.160 điểm và cân nhắc hạ tỷ trọng tài khoản khi điểm số vượt ngưỡng 1.195-1.211 điểm.

Chuyên gia của CTCK Rồng Việt (VDSC) nhận định khả năng điều chỉnh có thể còn tiếp diễn khi bước vào phiên giao dịch 24/01 nhưng dự kiến thị trường sẽ được hỗ trợ tại vùng 1.170 điểm và hồi phục trở lại. Nhờ ảnh hưởng tích cực từ xu thế tăng gần đây.

Nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng hỗ trợ và hồi phục trở lại của thị trường. Hiện tại có thể cân nhắc lựa chọn các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để mua tích lũy với kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Chuyên gia của CTCK BIDV (BSC) đánh giá trong những phiên giao dịch tới, thị trường có thể sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng 1.175-1.185. Cần lưu ý, đà hồi phục của VN-Index đang không có sự hỗ trợ của thanh khoản, tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi tiếp cận các ngưỡng kháng cự cũ.

