Lấn sân lĩnh vực BĐS, doanh nghiệp của "đại gia đi tu" làm ăn ra sao?

Thị trường bước vào phiên giao dịch sáng ngày 29/12 khá lạc quan. Sắc xanh nhanh chóng chiếm áp đảo bảng điện tử, giúp VN-Index dễ dàng vượt mốc 1.130 điểm.

Nhóm cổ phiếu tác động tích cực lên chỉ số gồm: GVR, BID, VPB, HDB, TCB. Chiều ngược lại, mã tác động tiêu cực nhất lên chỉ số là VCB. Chỉ riêng mã ngân hàng này đã khiến cho chỉ số mất 3,1 điểm.

Thiếu vắng sự tham gia của dòng tiền sôi động là lý do chính khiến VN-Index khó có đà để tăng tốc. Thị trường đi ngang trong thời gian giao dịch.

Kết quả hôm nay 29/12, Vn-Index tăng 1 điểm (tương đương 0,09%) đạt xấp xỉ 1.130 điểm. HNX Index giảm nhẹ 0,31 điểm xuống còn 231 điểm. Chỉ số Upcom tăng 0,07 điểm (0,09%), lên 87,4 điểm.

Thị trường giao dịch tích cực phiên cuối năm

Thanh khoản của phiên cuối cùng năm 2023 nhích nhẹ so với hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18,1 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 295 mã tăng, 97 mã đứng giá và 190 mã giảm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì mạch mua ròng sàn HoSE lên phiên thứ 3 với giá trị đạt 341 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất phiên gồm: HPG, KDH, GEX, HSG, KBC.

BID là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,99 điểm. Ở chiều ngược lại, vcb lấy đi của Vn-Index 3,33 điểm.

HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tăng 0,44%, đạt 22.800 đồng/cổ phiếu. Thời gian qua HSG có chuỗi tăng giá khá dài.

Liên quan đến HSG, ngày 26/12, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua chủ trương HĐQT về việc góp vốn với tỷ lệ 40% để thành lập Công ty CP Hoa Sen Sài Gòn. Theo đó, Hoa Sen Sài Gòn có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành của Tập đoàn Hoa Sen sẽ là người đại diện phần vốn góp.

Hoa Sen Sài Gòn được thành lập hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với mục đích sẽ tìm kiếm bất động sản trị giá 1.000 - 3.000 tỷ đồng để phát triển dự án văn phòng - trung tâm thương mại - nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho Tập đoàn Hoa Sen, cho thuê hoặc xem xét chuyển nhượng nếu điều kiện phù hợp. Thời gian triển khai đầu tư dự kiến trong tháng 1/2024.

Doanh nghiệp của đại gia đi tu Lê Phước Vũ lấn sân lĩnh vực mới

Theo công bố báo cáo tài chính hợp nhất của niên độ tài chính 2022-2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Hoa Sen Group đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 31.650 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ giảm mạnh 70,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 96,1 tỷ đồng.

Kết quả Hoa Sen Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm mạnh 88% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2022 – 2023 giảm so với cùng kỳ do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm do tác động từ việc giảm lợi nhuận gộp...

