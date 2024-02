HPG của tỷ phú Trần Đình Long bất ngờ bùng nổ, thanh khoản đột biến

Thị trường chứng khoán diễn biến tích cực ngay từ khi mở cửa. Vn-Index nhanh chóng vượt mốc 1.230 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch.

Nhóm cổ phiếu thép với HPG, HSG, NKG đang thuộc top dẫn dầu thanh khoản trên sàn, trong đó, HPG tăng mạnh với khớp lệnh khủng kéo chỉ số chính đi lên. Chỉ tính riêng buổi sáng, 62,69 triệu cổ HPG đã được sang tay. Góp thêm sức cùng HPG đối với chỉ số còn một số mã bluechip khác như SSI, VHM, GAS, TCB và VCB.

Các cổ phiếu khác trong nhóm sản xuất nhìn chung đều giao dịch khả quan. Nổi bật trong đó là VNM tăng 1,41%, MSN tăng 1,35%, DGC tăng 4,3%, VGC tăng 2,23%, VHC tăng 2,32%, DRC tăng 2,01%, ANV tăng 3,92%. Cổ phiếu chứng khoán giao dịch khả quan khi SSI tăng 2,28%, VND tăng 0,66%, VCI tăng 0,55%, VIX tăng 0,84%,...

Kết quả phiên giao dịch ngày 27/2, Vn-Index tăng 13,29 điểm, tương đương 1,09%, lên 1.237,46 điểm. HNX Index tăng 2,51 điểm (1,08%) lên 235,38 điểm. Chỉ số Upcom giảm 0,09 điểm (0,1%), còn 90,4 điểm.

Thị trường xanh mướt

Thanh khoản nhích nhẹ so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt 25,8 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 380 mã tăng giá, 86 mã đứng giá tham chiếu và 98 mã giảm giá.

HPG là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 2,31 điểm. Ở chiều ngược lại, BID lấy đi của Vn-Index 0,82 điểm.

HPG và nhóm cổ phiếu thép là điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay. HPG tăng tới 5,38%, trong khi HSG tăng 1,78% và NKG tăng 1,69%.

Thanh khoản của HPG đạt mức kỉ lục 86,8 triệu cổ được giao dịch khớp lệnh trong toàn phiên.

Hòa Phát vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023. Theo đó, quý IV/2023, tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 34.925 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.969 tỷ đồng.Tổng doanh thu của HPG trong năm 2023 ghi nhận hơn 120.300 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 6.800 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Theo báo cáo ngành mới đây của SSI Research, ước tính trong quý 4/2023, tổng lợi nhuận ngành thép đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 3 trước đó và khả quan hơn nhiều so với mức âm hơn 5.000 tỷ cùng kỳ 2022. Đây là quý thứ 2 liên tiếp lợi nhuận các doanh nghiệp thép hồi phục so với quý trước và cũng là mức cao nhất trong vòng 6 quý trở lại đây.

Cổ phiếu của doanh nghiệp tỷ phú Trần Đình Long nổi sóng

So với cùng kỳ 2022, hầu hết các doanh nghiệp thép đều ghi nhận lợi nhuận hồi phục mạnh mẽ, đặc biệt là Hòa Phát (HPG) với lãi ròng tăng gần 5.000 tỷ. Nhiều doanh nghiệp khác cũng có lợi nhuận hồi phục hàng trăm tỷ so với quý cuối năm 2022 có thể kể đến như Hoa Sen (HSG), Nam Kim (NKG), VNSteel (TVN), Tôn Đông Á (GDA),…

Về triển vọng 2024, SSI Research dự báo tổng sản lượng tiêu thụ thép có thể phục hồi hơn 6% so với cùng kỳ trong năm 2024.

Mới đây, Tập đoàn Hòa Phát đã thông báo mời nhà đầu tư đăng ký tham quan KLH Gang thép Hòa Phát Dung Quất. Thời gian tổ chức tham quan trong các ngày 26 – 27 – 28 tháng 3 năm 2024. Trong ngày đầu tiên mở link đăng ký đã có hơn 500 nhà đầu tư đăng ký tham gia chương trình. Lượng nhà đầu tư (bao gồm các Công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân) đăng ký nói trên cho thấy sức hút rất lớn của Khu liên hợp gang thép Dung Quất nói riêng và Tập đoàn Hòa Phát nói chung.

