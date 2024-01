"Heo ăn chay" BAF của đại gia Trương Sỹ Bá lần đầu báo lỗ, nợ vay tăng mạnh

VN-Index vẫn lình xình dưới vùng giá 1.180 điểm khi nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục phân hóa, nhóm cổ phiếu thép là một trong số ít nhóm ngành đang chịu áp lực điều chỉnh giảm.

Dòng tiền đang hỗ trợ khá tốt giúp nhiều mã vừa và nhỏ dậy sóng. Điển hình là HHS sớm tăng trần.

Ngay khi thử thách lại mốc 1.180 điểm, áp lực bán đã gia tăng khiến thị trường dần chuyển qua trạng thái phân hóa và chỉ số VN-Index vẫn tăng nhẹ.

Tuy nhiên, thị trường đã chuyển đỏ trong nửa đầu phiên giao dịch chiều và quay đầu tăng không đáng kể khi chốt phiên. Số mã giảm giá chiếm phần lớn trên bảng giao dịch điện tử.

Kết quả hôm nay 29/11, Vn-Index tăng 0,02 điểm, lên 1.175,69 điểm. HNX Index giảm 0,38 điểm, tương đương 0,17%, còn 229,05 điểm. Chỉ số Upcom giảm 0,13 điểm (0,15%), còn 87,57 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng giao dịch điện tử

Thanh khoản nhích nhẹ so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15,7 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 187 mã tăng giá, 106 mã đứng giá tham chiếu và 283 mã giảm giá.

GVR là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,08 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của Vn-Index 1,09 điểm.

Phiên này, BAF của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam giảm 1,2%, còn 24.700 đồng/cổ phiếu. BAF thời gian qua có chuỗi giảm khá dài do tình hình kinh doanh không mấy khả quan.

Liên quan đến BAF, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu thuần sụt giảm gần 25% so cùng kỳ, về mức 1.625 tỷ đồng.

BAF Việt Nam lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 55 tỷ đồng, nặng hơn mức 6 tỷ của cùng kỳ 2022.

Tuy nhiên nhờ lợi nhuận khác hơn 10 tỷ đồng (vẫn giảm 44%) đã kéo mức lỗ quý 4 của BAF xuống còn 30,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 6,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của BAF tăng mạnh 39% so với đầu năm lên 6.574 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt giảm 28% xuống còn 108 tỷ đồng; Tiền gửi ngân hàng lại tăng vọt gấp 3,1 lần lên 315 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng vọt 82% lên 1.604 tỷ đồng...

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam

Trong cơ cấu nợ phải trả 4.667 tỷ đồng (tăng vọt gấp 1,5 lần đầu năm), BAF đã tăng vay nợ tài chính gấp đôi lên 1.860 tỷ đồng và còn phát sinh vay trái phiếu hơn 452 tỷ đồng.

Kỳ này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BAF tiếp tục ghi âm hơn 213 tỷ đồng và từ hoạt động đầu tư cũng âm nặng 1.322 tỷ đồng (do mua sắm tài sản). Chỉ riêng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 1.492 tỷ đồng do BAF tăng vọt tiền đi vay. Do đó, dòng tiền thuần trong năm 2023 của BAF âm 43 tỷ đồng.

