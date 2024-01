Doanh nghiệp của nữ hoàng cá tra lỗ nặng vì đầu tư chứng khoán

Thị trường tiếp tục diễn biến rung lắc nhẹ ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong bối cảnh thị trường chung đang gặp khó thì các cổ phiếu vừa và nhỏ lại là tâm điểm đáng chú ý. Bên cạnh HSL, FIR, DC4 tiếp tục tăng kịch trần, cổ phiếu nhỏ LDG cũng đã đảo chiều hồi phục.

Phần lớn các nhóm ngành đều giảm điểm song mức giảm không mạnh, chủ yếu dưới 1%. Đi ngược thị trường là ngành chứng khoán, hàng hóa và dịch vụ công nghiệp,...

HCM của nhóm chứng khoán tiếp tục đóng góp tích cực vào chỉ số VN-Index. Trong khi đó, tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, giảm giá vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt BID và VCB là hai mã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index.

Kết quả hôm nay 24/1, Vn-Index giảm 4,53 điểm (-0,38%), xuống 1.172,97 điểm. HNX Index giảm 0,73 điểm (-0,32%), xuống 228,53 điểm. Chỉ số Upcom tăng 0,19 điểm (-0,22%), lên 87,64 điểm.

Sắc đỏ quay trở lại nhiều hơn trên bảng giao dịch điện tử

Thanh khoản quay đầu giảm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 17,2 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 297 mã giảm so với 167 mã tăng và 103 mã đứng giá.

VHM là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,16 điểm. Ở chiều ngược lại, BID lấy đi của Vn-Index 0,69 điểm.

Phiên này, VHC của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn giảm 1,42%, chỉ còn 62.600 đồng/cổ phiếu. VHC có chuỗi giảm giá khá dài trong thời gian gần đây.

Liên quan đến VHC, kết quả kinh doanh năm 2023 của Vĩnh Hoàn cho thấy trong quý 4/2023, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 2.396 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp mang về 195 tỷ đồng, giảm tới 59% so với cùng kỳ, nguyên nhân do giá vốn tăng cao hơn 10% so với năm ngoái.

Doanh thu tài chính sụt giảm 20%, chỉ còn 74 tỷ đồng. Bù lại, chi phí tài chính cũng giảm 66%, xuống chỉ còn 37 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận lần lượt 63 tỷ và 85 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mang về 66 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế doanh thu cả năm 2023, VHC đạt 10.039 tỷ đồng, giảm 24%. Lợi nhuận gộp đạt 1.445 tỷ đồng, biên lãi gộp 14% tương ứng đã giảm 22% so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 897 tỷ đồng, giảm 55%.

Nữ hoàng cá tra Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn

Hoạt động kinh doanh thủy sản giảm sút là nguyên nhân khiến lợi nhuận của Vĩnh Hoàn sụt giảm đáng kể trong năm. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phải chịu thua lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán.

VHC đang đầu tư chứng khoán với khoản lỗ hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, VHC đầu tư 181,2 tỷ đồng. Hiện tại khoản đầu tư chứng khoán đang ghi nhận giá trị tạm tính 142,3 tỷ đồng, tương đương lỗ gần 39 tỷ đồng.

Mặc dù khoản lỗ đã giảm hơn so với ghi nhận 45 tỷ đồng tại cuối quý 3 nhưng vẫn đang ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của VHC.

