Doanh nghiệp của bố chồng Hà Tăng làm ăn ra sao?

Vn-Index tăng điểm ngay từ đầu phiên giao dịch hôm nay. Phần lớn các ngành tăng điểm, như: Ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, xây dựng và vật liệu…

Cổ phiếu ngân hàng tăng khá tích cực trong phiên với VCB tăng 1,1%, BID tăng 1,14%, CTG tăng 0,16%, VPB tăng 0,51%, TCB tăng 1,14%, MBB tăng 0,46%, ACB tăng 1,94%, HDB tăng 1,19%.

Trong khi đó ở nhóm BĐS có sự phân hóa rõ rệt. VHM giảm 0,24%, VRE giảm 0,21%, KDH giảm 0,16%, KBC giảm 0,33%,... Trong khi đó, BCM lại tăng 0,32%, DIG tăng 0,37%, TCH tăng 1,18%, DXG tăng 0,8%,...

Kết quả hôm nay 26/11, Vn-Index tăng 5,3 điểm, tương đương 0,45%, lên 1.175,67 điểm. HNX Index tăng 0,91 điểm, tương đương 0,4%, lên 229,43 điểm. Chỉ số Upcom tăng 0,02 điểm (+0,02%), lên 87,7 điểm.

Sắc xanh thắng thế

Thanh khoản nhích nhẹ so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14,5 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 253 mã tăng giá, 129 mã đứng giá tham chiếu và 193 mã giảm giá.

VCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,38 điểm. Ở chiều ngược lại, SAB lấy đi của Vn-Index 0,45 điểm.

Phiên này, SAS của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất Sasco tăng 1,19%, lên 25.500 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu này bất chấp kết quả kinh doanh không mấy tích cực.

Liên quan đến SAS, Sasco vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần 694 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hoạt động tại các cửa hàng miễn thuế trong sân bay vẫn đóng góp nhiều nhất cho doanh thu với 265 tỷ đồng.

Trong quý IV/2023, Sasco cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 68% lên gần 73 tỷ đồng. Còn chi phí tài chính ở mức 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 17 tỷ đồng (đều liên quan đến lãi lỗ về tỷ giá).

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch SASCO

Đáng chú ý, chi phí tăng cao khiến Sasco ghi nhận lãi sau thuế quý IV/2023 lùi mạnh 41% so với cùng kỳ, ở mức gần 53 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Sasco cho biết, lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn xấp xỉ 49 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận sản xuất kinh doanh kỳ này âm gần 18 tỷ đồng, giảm 144%, chủ yếu do tăng trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi.

Bên cạnh đó, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 62 tỷ đồng, tăng 3% là do nhận cổ tức, lợi nhuận được chia và chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ tăng. Mặt khác, lợi nhuận khác đạt 4 tỷ đồng, tăng 32% do trong kỳ thu nhập từ hỗ trợ bán hàng, khuyến mãi tăng (thu nhập liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh).

