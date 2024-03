Doanh nghiệp có cựu chủ tịch bị bắt muốn bán hai dự án để trả nợ

VN-Index duy trì đà tăng nhẹ khi mở cửa. Tuy nhiên, chỉ số nhanh chóng đảo chiều giảm trước áp lực bán dâng cao. Ngân hàng là ngành gây áp lực nặng nề nhất lên VN-Index. Cụ thể, BID giảm tới 4,13%; các mã như CTG, TCB, MBB, LPB, TPB, MSB đều giảm trên 3%.

Ngoài nhóm ngân hàng rơi cực mạnh, cũng có VHM giảm 1,5%, GAS giảm 1,12%, HPG giảm 2,26%, VNM giảm 2,78%. Ở nhóm BĐS, sắc đỏ vẫn là chủ đạo, trong đó tiêu biểu là VHM giảm 1,5%, VIC giảm 1,75%, VRE giảm 2,31%, NVL giảm 2,37%, PDR giảm 2,27%, DIG giảm 2,93%,... Cổ phiếu năng lượng ngập tràn sắc đỏ, như GAS giảm 1,12%, POW giảm 1,27%, PGV giảm 1,35%, PLX giảm 1,87%.

Kết quả phiên giao dịch ngày 8/3, Vn-Index giảm 21,11 điểm, tương đương 1,66%,còn 1.247,35 điểm. HNX Index giảm 1,04 điểm (0,44%) còn 236,32 điểm. Chỉ số Upcom giảm 0,37 điểm (0,41%), còn 91,23 điểm.

Thị trường ngập sắc đỏ

Dòng tiền vào thị trường cao đột biến khiến thanh khoản tăng mạnh so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 35,8 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 89 mã tăng giá, 55 mã đứng giá tham chiếu và 408 mã giảm giá.

NAB là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,28 điểm. Ở chiều ngược lại, BID lấy đi của Vn-Index 3 điểm.

LDG của CTCP Đầu tư LDG phiên này giao dịch quanh mốc giá tham chiếu là 3.120 đồng/cổ phiếu. Phiên hôm qua, cổ phiếu này giao dịch khá khởi sắc khi tăng trần.

Liên quan đến LDG, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư LDG vừa công bố nghị quyết thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do LDG sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, khoản nợ ngân hàng và các khoản nợ khác, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Các dự án gồm Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà do CTCP Hải Duy làm chủ đầu tư; dự án Khu chung cư Lô C1 tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Đầu tư LDG làm chủ đầu tư; và các tài sản, dự án khác thuộc sở hữu của công ty/công ty con.

LDG bị áp lực về tài chính

LDG mong muốn thực hiện hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính để phát triển các dự án nói trên; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của công ty/công ty con, một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu của công ty tại công ty con.

Tính đến cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của LDG là 4.548 tỷ đồng trong đó dư nợ vay ở mức 1.332 tỷ đồng. Phần lớn các khoản vay của LDG đến từ ngân hàng và trái phiếu.

LDG còn gặp khó khăn về dòng tiền khi giữa tháng 12/2023 đã tuyên bố chậm trả 1,8 tỷ đồng lãi trái phiếu và tiền gốc 186,4 tỷ đồng của lô trái phiếu mã LDGH2123002. Tổng số tiền chậm trả hơn 188 tỷ đồng này được LDG dự kiến thanh toán chậm nhất vào tháng 3 này.

Trước đó, tháng 11/2023, cơ quan điều tra đã có quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về hành vi “lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (tọa lạc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom). Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư LDG về hành vi “lừa dối khách hàng”.

