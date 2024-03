Cử nhân 54 tuổi người Quảng Ngãi sở hữu khối tài sản gần 1.000 tỷ đồng

Sau phiên lao dốc hôm đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch giằng co suốt phiên giao dịch ngày 19/3. Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 1,1 điểm để đóng cửa ở mức 1.242,46 điểm, thanh khoản đạt 21.649 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,51 điểm để đóng cửa ở mức 236,16 điểm, thanh khoản đạt hơn 1.722 tỷ đồng. Chỉ số Upcom-Index tăng nhẹ 0,28 điểm để đóng cửa ở mức 90,6 điểm cùng thanh khoản 530 tỷ đồng.

Trong ngày chỉ số VN-Index giao dịch giằng co, mã cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim có phiên giao dịch bùng nổ cả về giá và thanh khoản. Kết phiên, NKG ghi nhận mức tăng 1.500đ/cổ phiếu, tương đương tăng 6,33% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 25.200đ/cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 29 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt gần 732 tỷ đồng. Trong đó có gần 11 triệu cổ phiếu được giao dịch ở mức giá trần 25.350đ/cổ phiếu. So với mức giá vùng đáy 13.850 đồng/cổ phiếu thiết lập tại ngày 24/4/2023, cổ phiếu NKG đã ghi nhận mức tăng lên tới gần 82%.

Khối tài sản của ông Hồ Quang Minh tiến gần mốc 1.000 tỷ đồng

Cổ phiếu NKG tăng mạnh trong bối cảnh vào ngày 21/3, Thép Nam Kim sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại TP HCM. Trong Đại hội lần này, Thép Nam Kim dự kiến trình cổ đông kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và năm 2024.

Đà tăng của cổ phiếu NKG trong phiên giao dịch ngày 19/3, không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch NKG ghi nhận tăng thêm hơn 56 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, cử nhân 54 tuổi quê Quảng Ngãi đang nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 987 tỷ đồng. Ông chủ của NKG đang tiến gần danh sách tỷ phú sở hữu khối tài sản nghìn tỷ trên sàn chứng khoán Việt Nam nhờ đà tăng của cổ phiếu nắm giữ trong thời gian gần đây.

Sau phiên giao dịch giằng co của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 20/3, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap dự báo VN-Index sẽ có diễn biến sôi động hơn trong phiên chiều khi lượng cổ phiếu lớn ngày thứ Sáu sẽ về tài khoản giao dịch. Nhiều khả năng chỉ số sẽ có một nhịp giảm để kiểm định lại hỗ trợ tại 1.235 điểm. Nếu lực mua tại đây đủ mạnh để chiếm ưu thế, giúp VN-Index hồi phục trở lại và vượt lên trên kháng cự MA20 tại 1.250 điểm thì tín hiệu tích cực sẽ được khôi phục lại.

Chuyên gia của CTCK KB Việt Nam (KBSV) dự báo dù diễn biến rung lắc điều chỉnh vẫn có thể tiếp diễn trong một vài phiên tới, xu hướng tăng điểm của VN-Index kỳ vọng sẽ được duy trì với vùng hỗ trợ đáng lưu ý tại quanh 1.215 (+/-10) điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị trải lệnh từng phần, gia tăng tỷ trọng trading gối đầu cho vị thế đang nắm giữ khi chỉ số hoặc các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ.

Chuyên gia của CTCK Asean (Aseansc) cho rằng trong ngắn hạn, thị trường sẽ vẫn diễn biến ảm đạm neo trên đường viền cổ 1.240 điểm sau tín hiệu rút chân của phiên 18/3. Những biến động lớn có thể xuất hiện sau kỳ đáo hạn phái sinh kết thúc. Các chỉ báo động lượng như RSI, MFI cho thấy tín hiệu phân kỳ 3 đoạn cùng với áp lực từ các phiên phân phối dày đặc trước đó đang tạo ra một cấu trúc thị trường không cân bằng cho một đà tăng bền vững. Do đó, Aseansc duy trì khuyến nghị tiếp tục quan sát và thu hẹp danh mục tại thời điểm này.

Trong khi đó, các chuyên gia của CTCK Tiên Phong (TPS) cũng nhận định về ngắn hạn, thị trường có thể sẽ chứng kiến sự giằng co của chỉ số VN-Index quanh vùng 1.245-1.250 điểm. Nếu vượt qua mốc này, chỉ số sẽ tiếp tục hồi phục và kiểm định vùng kháng cự 1.270 điểm.

Ngược lại, nếu lực bán của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức trong nước tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, tâm lý tiêu cực có thể sẽ lan tỏa đến nhóm nhà đầu tư cá nhân, từ đó kéo điểm số về vùng hỗ trợ gần là 1.230-1.235 điểm.

