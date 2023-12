Cổ phiếu VinFast biến động thế nào trong phiên giao dịch cuối cùng năm 2023

Sau cuỗi phiên tăng điểm mạnh trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023. Kết phiên giao dịch ngày 29/12, S&P 500 giảm 13,52 điểm tương đương giảm 0,28% xuống 4.769,83 điểm, nhưng tăng 24,2% từ đầu năm. Chỉ số này khép lại năm 2023 ở mức gần kỷ lục. Tại một thời điểm trong phiên 29/12, S&P 500 chỉ còn cách 9 điểm so với mức kỷ lục 4,796.56 điểm xác lập vào tháng 1/2022.

Chỉ số Dow Jones giảm 20,56 điểm (tương đương 0,05%) xuống 37.689,54 điểm. Chỉ số này khép năm 2023 với mức tăng 13,7% và lập kỷ lục mới trong năm này. Nasdaq Composite giảm 83,8 điểm tương đương mức giảm 0,56% xuống 15.011,35 điểm trong phiên cuối năm, nhưng tăng 43,4% từ đầu năm 2023. Đây là năm tăng mạnh nhất của Nasdaq Composite kể từ năm 2020.

Cùng với đà giảm của chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023, mã cổ phiếu VFS của hãng xe điện VinFast do người giàu nhất Việt Nam giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng ghi nhận mức giảm nhẹ. Cụ thể, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023, cổ phiếu VinFast biến động trong vùng giá từ 8,08 USD/cổ phiếu đến 8,56 USD/cổ phiếu. VFS kết phiên ở mức giá 8,37 USD/cổ phiếu, tương đương giảm 3,13% so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó. Trong phiên, có hơn 2,8 triệu cổ phiếu VFS được các nhà đầu tư sang tay. Cổ phiếu VFS giảm nhẹ sau chuỗi 3 phiên tăng điểm mạnh trước đó.

Giá trị vốn hóa của hãng xe điện VinFast đạt 19,52 tỷ USD trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023

Với mức giá đóng cửa này, VFS đã ghi nhận mức tăng trở lại 82,4% sau khi giảm sâu về mức giá 4,59 USD/cổ phiếu trong tháng 10/2023. Trong khi đó, so với mức giá 10 USD/cổ phiếu khi thực hiện sáp nhập đặc biệt với Black Spade Acquisition Co ngày 14/8/2023 để chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq Global Select Market hôm 15/8, mức giá của VFS ghi nhận giảm 16,3%. Nếu so với mức đỉnh 93 USD/cổ phiếu từng thiết lập trong thời gian đầu niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, đến nay cổ phiếu VFS ghi nhận mức giảm 91%.

Thống kê cho thấy, với mức giá đóng cửa 8,37 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch cuối cùng năm 2023, giá trị vốn hóa của VinFast đạt 19,52 tỷ USD. Với giá trị vốn hóa này, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 24 trong danh sách các hãng xe ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Tính riêng trong phân khúc xe điện, VinFast kết thúc năm 2023 với vị trí thứ 4 sau Tesla của Mỹ với giá trị vốn hóa 789,89 tỷ USD, Li Auto của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 37,68 tỷ USD, Rivian của Mỹ với giá trị vốn hóa 22,46 tỷ USD. Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp trên NIO của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 16,19 tỷ USD trong danh sách 5 hãng xe điện có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Về hoạt động kinh doanh của VinFast, mới đây hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thông báo sẽ tham dự Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2024. CES được xem là một trong những triển lãm công nghệ lớn nhất hành tinh; sự kiện tới đây sẽ diễn ra từ ngày 9/1 đến ngày 12/1/2024 tại Trung tâm Triển lãm Las Vegas, Mỹ. Thực tế, sân khấu CES chính là nơi mà VinFast năm 2022 đưa ra tuyên bố dừng sản xuất xe xăng để tập trung vào sản xuất xe điện. Theo tiết lộ của VinFast, tại sự kiện này bên cạnh một mẫu xe ý tưởng và một mẫu xe đạp điện, VinFast sẽ chính thức ra mắt mẫu VF 3.

Theo WRAL News, nhà máy sản xuất xe điện VinFast ở hạt Chatham, Bắc Carolina sẽ bắt đầu mở bán dòng xe ô tô điện đầu tiên tại Mỹ vào ngày 28/12 (theo giờ địa phương). Việc mở bán sẽ được thực hiện thông qua các đại lý của công ty chuyên bán xe hơi Leith Automotive ở thành phố Cary. Trước đó VinFast thông báo đã nhận được 70 đơn đăng ký đại lý trên khắp nước Mỹ và có kế hoạch mở rộng mạng lưới điểm bán hàng tại Mỹ lên 125 địa điểm.

Dự kiến, nhà máy ở Chatham sẽ bắt đầu lắp ráp dòng SUV điện VF9 vào quý I của năm 2024, tiếp đó là dòng xe điện VF7. Nhà máy Vinfast ở Chatham dự kiến hoàn thành vào năm 2025, giai đoạn đầu tiên sẽ cho xuất xưởng tới 150.000 xe điện hàng năm. Điều này giúp bang Bắc Carolina dẫn đầu ở Mỹ về công nghệ xanh và sản xuất ô tô điện.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]