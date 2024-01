Cổ phiếu VinFast biến động thế nào sau 5 tháng chính thức niêm yết tại Mỹ?

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 15/8, theo đó trong phiên giao dịch này chỉ số Dow Jones Industrial Average ghi nhận mức giảm 118,04 điểm, tương đương giảm 0,31% để đóng cửa ở mức giá 37.592,98 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 Index ghi nhận mức tăng 3,59 điểm để đóng cửa ở mức 4.783,83 điểm. Cùng với đó, chỉ số NASDAQ Composite Index cũng ghi nhận tăng nhẹ 2,57 điểm, để đóng cửa ở mức 14.972,76 điểm.

Phiên giao dịch ngày 15/1 đánh dấu cột mốc đúng 5 tháng cổ phiếu VFS của VinFast Auto Ltd. do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Tổng giám đốc niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market của Mỹ sau khi hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co ngày 14/8/2023.

Trong phiên giao dịch ngày 15/1 cổ phiếu VFS ghi nhận mức giảm nhẹ 2,51% để đóng cửa ở mức giá 6,59 USD/cổ phiếu và có gần 1,9 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay.

Tổng giám đốc Phạm Nhật Vượng đón tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng

Với mức giá đóng cửa này, giá trị vốn hóa của VinFast đạt 15,4 tỷ USD. Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 24 trong danh sách những hãng xe ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Đứng ngay phía sau VinFast trong Top 25 là hãng Nissan của Nhật với giá trị vốn hóa 15,28 tỷ USD.

Ở phân khúc xe điện, VinFast tiếp tục đứng vị trí thứ 4 sau Tesla của Mỹ, Li Auto của Trung Quốc, Rivian của Mỹ và đứng trên NIO của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 15,2 tỷ USD.

Với mức giá đóng cửa 6,59 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 15/1, cổ phiếu VinFast đã ghi nhận những biến động mạnh trong 5 tháng qua. Theo đó, ở thời điểm trước khi bước vào phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán Mỹ, VFS được các bên định giá 10 USD/cổ phiếu, đưa mức vốn hóa của hãng xe ô tô điện đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ có giá trị vốn hóa khoảng 23 tỷ USD.

Sau khi kết thúc phiên giao dịch đầu tiên với mức giá 37,06 USD/cổ phiếu, VFS có thời điểm tăng lên mức 93 USD/cổ phiếu trước khi quay đầu giảm sâu về chỉ còn 4,59 USD/cổ phiếu. Thống kê cho thấy, cổ phiếu VinFast đã có chuỗi thời gian gần 4 tháng giao dịch quanh ngưỡng 5-10 USD/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, thời gian gần đây nhiều mẫu xe của VinFast nhận được đánh giá tích cực. Trong đó, truyền thông quốc tế đánh giá VinFast VF 3, mẫu xe điện “nhỏ gọn và đáng yêu”, sẽ mở cánh cửa cho giấc mơ giao thông xanh với giá phổ thông tại Mỹ và các thị trường khác trên thế giới. Theo tạp chí xe hơi Mỹ Autoweek, cả Tesla lẫn Volkswagen, đều muốn phát triển triển các mẫu xe điện cỡ nhỏ, giá phổ thông nhưng đã nhiều lần trì hoãn. Giờ đây, VinFast có thể đánh bại cả hai đối thủ lớn trên thị trường với VF 3.

Bên cạnh đó, tại Gala trao giải Car Awards 2023 mới đây, mẫu xe VinFast VF 5 chính thức giành Giải thưởng "Ngôi sao mới - The New Star". Đây là giải thưởng đặc biệt được sự nhất trí của tất cả thành viên hội đồng chuyên môn tại Car Awards 2023.

Mới đây, trang YouTube với 2,68 triệu người đăng ký của Tổng thống Indonesia đã đăng video dài hơn 1 phút với tiêu đề "Tổng thống Joko Widodo thăm nhà máy xe điện VinFast ở Hải Phòng. Trong phân mô tả của video, kênh YouTube của Tổng thống Indonesia cho biết nhà lãnh đạo nước này hoan nghênh kế hoạch đầu tư của VinFast vào Indonesia khi gặp Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu Phạm Nhật Vượng tại văn phòng VinFast.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch đầu tư của VinFast tại Indonesia. Sau này, nếu có vấn đề liên quan đến giấy phép, các bạn có thể tới gặp bộ trưởng của tôi", Tổng thống Joko Widodo nói.

