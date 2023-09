Chuẩn bị tăng vốn lên gần nghìn tỷ, "đại gia" xây dựng đang làm ăn ra sao?

VN-Index mở cửa phiên giao dịch sáng nay trong sắc đỏ khi lực bán diễn ra trên diện rộng. Lệnh bán tập trung vào nhóm cổ phiếu blue-chip khiến cho VN-Index giảm trong toàn bộ thời gian giao dịch.

Nhóm ngành ngân hàng chịu áp lực bán mạnh khi hầu hết các cổ phiếu đều chìm trong sắc đỏ. Các cổ phiếu như VCB, VIC, VHM là những mã tác động tiêu cực đến VN-Index khi lấy đi gần 5 điểm từ chỉ số chung. Sắc xanh chỉ xuất hiện ở số ít mã gồm HPG, VNM và VHC với đóng góp lần lượt 0,52 điểm, 0,142 điểm và 0,102 điểm vào thị trường chung.

Kết phiên hôm nay 18/9, VN-Index giảm 15,55 điểm (tương đương 1,27%) xuống 1.211,8 điểm. HNX Index giảm 2,28 điểm, tương đương 0,9%, còn 250,48 điểm. Upcom Index giảm 0,59 điểm, tương đương 0,63%, còn 93,17 điểm.

Loạt cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ

Thanh khoản tiếp tục sụt giảm so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 22,5 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 399 mã giảm, 122 mã tăng và 44 mã đi ngang.

Khối ngoại sau phiên mua ròng nhẹ cuối tuần trước cũng quay sang bán ròng trên cả 3 sàn. Cụ thể, NĐTNN bán ròng 482 tỷ đồng trên sàn HoSE, 111 tỷ đồng trên sàn HNX và 12 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

VHC là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số chính khi đem về cho Vn-Index 0,18 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM lấy đi của VN-Index 1,66 điểm.

Phiên này, CTD của Coteccons đi ngược thị trường, tăng mạnh 4,89%, đạt 70.800 đồng/cổ phiếu. Phiên cuối tuần trước, CTD cũng tăng 3,53%.

Liên quan đến cổ phiếu này, Công ty Coteccons vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Theo đó, Coteccons sẽ phát hành thêm 24.804.752 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) là 33,33%.

Tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Mục đích phát hành là để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.

Ông Võ Hoàng Lâm - Tổng giám đốc CTD

Phần cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được huỷ bỏ. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của CTD sẽ tăng từ 744 tỷ đồng lên 992 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 2/2023, Coteccons đạt doanh thu 3.618 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30,1 tỷ đồng. Khoản đóng góp lớn nhất cho CTD là doanh thu từ hợp đồng xây dựng với 3.612 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Coteccons đạt doanh thu 6.749 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]