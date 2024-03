Cắt giảm gần 3.800 lao động, "đại gia" dệt may làm ăn ra sao?

Vn-Index giằng co, rung lắc nhẹ quanh tham chiếu từ khá sớm. Giao dịch vẫn rất sôi động khi thanh khoản tiếp tục gia tăng.

Thị trường tăng nhẹ phiên sáng nhưng bước vào phiên chiều có diễn biến tiêu cực hơn khi lực bán gia tăng trên diện rộng và không ít cổ phiếu lớn nới đà đi xuống, đặc biệt là nhóm ngân hàng, khiến VN-Index yếu đà và để thủng mốc 1.260 điểm. Cổ phiếu ngân hàng đa số đều giảm trên 1% như VCB, CTG, VPB, TCB, BID,... Nhóm bất động sản có sự phân hóa. KBC tăng 3,19%, DIG tăng 1,85%, HDG tăng 2,05%, CTD tăng 1,72%, IJC tăng kịch trần; trong khi đó, các cổ phiếu ghi nhận sắc đỏ đa phần chỉ giảm nhẹ.

Kết quả phiên giao dịch ngày 14/3, Vn-Index giảm 6,25 điểm, tương đương 0,49%, còn 1.264,26 điểm. HNX Index tăng 1,48 điểm (0,62%) lên 239,68 điểm. Chỉ số Upcom tăng 0,09 điểm (0,1%), lên 91,62 điểm.

Thị trường lại quay xe sau phiên hưng phấn

Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường khiến thanh khoản tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 32,2 nghìn tỷ đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, trong khi các kênh đầu tư đang ảm đạm, thị trường chứng khoán hút dòng tiền mạnh mẽ, thể hiện qua thanh khoản trung bình tháng 2 gần 1 tỷ USD và tuần đầu tháng 3 vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Toàn sàn HoSE có 193 mã tăng giá, 69 mã đứng giá tham chiếu và 292 mã giảm giá.

GAS là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,15 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của Vn-Index 1,36 điểm.

Phiên này, GMC của CTCP Garmex Sài Gòn tăng 0,11%, đạt 8.890 đồng/cổ phiếu. Phiên hôm qua, cổ phiếu này để mất 0,22%.

Liên quan đến GMC, Công ty CP Garmex Sài Gòn mới đây đã có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cung cấp thông tin về tình hình sản xuất - kinh doanh.

Từ tháng 5/2023 đến nay đã tạm ngưng sản xuất (bao gồm may trang phục và tủ vải) do chưa nhận được đơn hàng mới. Trong năm 2023, doanh thu của Garmex Sài Gòn chỉ vỏn vẹn 8 tỉ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế âm 52 tỉ đồng (cùng kỳ âm 85 tỉ đồng) nhờ bán bớt tài sản.

Trước thời điểm khó khăn, Garmex Sài Gòn từng có gần 3.800 nhân sự vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến cuối 2022, doanh nghiệp giảm xuống chỉ còn 2.101 người và đến hết quý III/2023 chỉ còn vỏn vẹn 35 lao động.

Garmex Sài Gòn kinh doanh gần như ngưng trệ

Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn, thiếu đơn hàng để hoạt động, đơn hàng nhỏ, năng suất thấp, giá gia công cạnh tranh dẫn đến doanh thu không bù đắp chi phí

Trong bối cảnh ngành may chưa có dấu hiệu hồi phục, Garmex Sài Gòn đang định hướng sang lĩnh vực mới là bất động sản. Tính tới thời điểm này, tổng số vốn mà Garmex đã góp tại Công ty Phú Mỹ gần 24 tỉ đồng.

Doanh nghiệp này đã bán thanh lý một số máy móc thiết bị. Vào cuối tháng 2/2024, doanh nghiệp này đã thông báo sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản.

