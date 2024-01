"Ái nữ" nhà đại gia Nguyễn Như So bán 1 triệu cổ phiếu DBC để làm gì?

Chỉ số chính giảm trong phần lớn thời gian giao dịch hôm nay. Trong phiên, nhà đầu tư đua nhau chốt lời ở nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Nhóm cổ phiếu giúp chỉ số không giảm sâu đều là 3 mã ngân hàng là VCB, CTG và TCB. Tuy nhiên, loạt mã ngân hàng khác lại tác động tiêu cực đến chỉ số như BID, ACB, VPB, TPB, EIB, OCB, LPB, trong đó ACB giảm 1,38%, TPB giảm 1,11%, EIB giảm 1,06%,..

Cổ phiếu chứng khoán phân hoá khi SSI giảm 0,29%, VND giảm 0,45%, HCM giảm 1,02% trong khi VCI và APG đứng giá tham chiếu, còn FTS tăng 1,59%, VDS tăng 0,86%, CTS tăng 1,73%.

Nhóm bất động sản giao dịch khá tiêu cực. Trong đó, VIC giảm 1,01%, VRE giảm 1,48%, BCM giảm 1,16%, NVL giảm 1,45%, KDH giảm 1,44%, DIG giảm 1,26%, NLG giảm 1,18%, VCG giảm 1,2%...

Kết quả hôm nay 9/1, Vn-Index giảm 1,6 điểm, tương đương 0,14%, xuống 1.158,59 điểm. HNX Index giảm 0,83 điểm, tương đương 0,35% còn 232,5 điểm. Chỉ số Upcom giảm 0,06 điểm (0,07%), còn 87,72 điểm.

Thị trường ngập trong sắc đỏ

Thanh khoản mặc dù giảm so với phiên giao dịch hôm qua nhưng vẫn đứng ở mức cao so với những phiên giao dịch gần đây do lượng lớn giao dịch liên quan đến cổ phiếu ngân hàng. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 20,8 nghìn tỷ đồng. Mặc dù chỉ số chỉ giảm nhẹ nhưng sắc đỏ lại chiếm vị thế áp đảo trên bảng điện với 340 mã giảm so với 157 mã tăng.

Khối ngoại tiếp tục trạng thái giao dịch tiêu cực với phiên bán ròng thứ 6 trên sàn HoSE. Thống kê, phiên hôm nay khối ngoại bán ròng 118 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.370 tỷ đồng sàn HoSE.

VCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,39 điểm. Ở chiều ngược lại, GAS lấy đi của Vn-Index 0,5 điểm.

DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam giảm 2,64%, còn 25.800 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu DBC đang trong xu hướng tăng từ đầu tháng 11/2023 đến nay. Tính đến hôm nay, giá mã này đang tăng khoảng 46% sau hai tháng rưỡi.Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Tân Hòa, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DBC của Tập đoàn Dabaco Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT Dabaco

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/1 đến ngày 7/2, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, sở hữu của bà Hòa sẽ giảm từ 5,38 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,23%) xuống còn 4,38 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,8%). Tạm tính theo giá giao dịch hiện tại, ước tính bà Hòa có thể thu về khoảng 26,5 tỷ đồng sau khi bán cổ phiếu.

Về mối liên hệ, bà Hòa là con gái ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT Dabaco. Hiện vị chủ tịch này đang nắm giữ 58,47 triệu cổ phiếu DBC, chiếm 24,16% vốn công ty.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]